La respuesta de Sonsoles Ónega a Ana Rosa Quintana tras increpar a uno de sus reporteros

Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado jueves 6 de junio se vivió un momento muy tenso en 'TardeAR' con el enfado monumental de Ana Rosa Quintana que materializó la rivalidad con el programa Y ahora, Sonsoles. "Hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto en mi vida", acusó Quintana en directo a Pablo Muñiz, reportero del programa de Sonsoles Ónega. Por su parte, Ónega ha utilizado su cuenta de Instagram para enviar una discreta respuesta a Quintana.

Los reporteros de 'Y ahora, Sonsoles' y 'TardeAR' comparten plano

La presentadora del magacín de Antena 3 ha publicado un vídeo que consiste en, entre los que se encuentra Pablo Muñiz, quien tuvo el encontronazo con Quintana.y a continuación un rápido vistazo de la redacción del programa.

Ónega escribe en el pie de foto "Equipo, boa xente", que significa "buena gente" en gallego. De esta manera la presentadora estaría señalando el orgullo que siente por su equipo y rechazando la acusación que realizó Quintana de sus supuestas malas prácticas: "Oye, si se quiere hacer famoso está bien, pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que, en serio, yo no lo he visto en todos los años de mi carrera".

No es el primer enfrentamiento entre programas

La rivalidad entre 'Y ahora, Sonsoles' y 'TardeAR' siempre ha estado vigente por su coincidencia en misma franja horaria, lo que supone una batalla de audiencias, pero no es la primera vez que tienen un encontronazo en pleno directo. El pasado 15 de enero ambos programas decidieron entrevistar al responsable de Desokupa, Antonio Plana, y en este caso fue un reportero del programa de Telecinco el que se entrometió en una entrevista que ya habían iniciado desde el programa de Antena 3. "Vaya, ahora lo recuperamos. Hay demasiados micrófonos", finalizó Quintana la intromisión aquel día.