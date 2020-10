Tom Brusse se pronuncia tras su insulto en árabe a Melyssa en 'La isla de las tentaciones 2'

Este miércoles 14 de octubre, Telecinco emitió la que posiblemente ha sido la 'hoguera de la confrontación' más polémica de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. Tras ver los besos y caricias de Tom Brusse y Sandra, Melyssa Pinto pidió encontrarse con su novio y el programa accedió a ello. Ambos vivieron un momento de gran tensión en el que no faltaron los reproches, los insultos, los gritos y las lágrimas. La noche se saldó con la ruptura de la pareja pero en el camino vivimos algunos momentos que no han dejado demasiado bien a Brusse. Por ello, el chico ha querido responder alto y claro ante el aluvión de críticas recibidas.

Tom Brusse en 'La isla de las tentaciones'

Tom Brusse: "Estaba harto"

En una serie de Stories en su perfil oficial de Instagram, Brusse ha querido disculparse por haberse alterado tanto durante la 'hoguera de confrontación' con su ya exnovia Melyssa y ha dejado claro que lo que vimos en televisión es algo excepcional, él no es así. "Nunca insulto porque no forma parte de mi educación (...) pero esta vez lo hice porque estaba ya harto", ha afirmado este, reconociendo que "me da un poco de vergüenza haber hecho esto". Pero la cosa no ha quedado ahí, y es que el participante ha querido dar el motivo de su gran cabreo, que le llevó incluso a lanzar unos insultos en árabe.

La madre fallecida de Tom

¿Por qué se puso así? Pues bien, el chico no ha dudado en compartir una publicación de uno de sus seguidores en la que se explica que su madre murió antes del inicio del programa, algo que evidenciaría el motivo de su enfado. Durante la disputa en la 'hoguera' de 'La isla de las tentaciones', Melyssa no dudó en cuestionarle al que era su novio lo que estaría pensando su madre por todo lo que ha sucedido, algo que cabreó (y mucho) al chico ya que su madre falleció tiempo atrás. Parece que el chico está convencido que Melyssa sabía que esas palabras le iban a doler mucho y por ello se mostró molesto que las pronunciase.

El significado de su insulto en árabe

Y bien, sabemos lo que dijo Melyssa pero, ¿cuál fue el insulto exacto en árabe que lanzó Tom Brusse? Aunque el programa optó por no traducirlo, diferentes tuiteros rápidamente revelaron el misterio. Lo que dijo el chico fue algo así como "dios maldiga el coño de tu madre" o "me cago en el coño de tu madre". Un fuerte insulto por el que ahora este ha querido pedir disculpas y que sin duda ofendió, y mucho, a Pinto, en mitad de la disputa que Sandra Barneda presenció en directo en República Dominicana.