Así será la final de 'La isla de las tentaciones 2' en República Dominicana con el reencuentro de las parejas

La segunda edición de 'La isla de las tentaciones' llega a su desenlace. Este domingo 18 de octubre, Telecinco emite en prime time la última entrega del programa en República Dominicana y será el miércoles 21 cuando veamos el especial grabado 3 meses después en el que descubriremos cómo están las parejas tiempo después de que finalizase el programa. Ahora sí, ha llegado el momento que todas las cartas se pongan sobre la mesa, que los participantes se dejen llevar y que decidan si realmente quieren seguir con sus parejas o prefieren estar con los tentadores que (en algunos casos) han logrado conquistarles.

Marta, Lester y Pablo en 'La isla de las tentaciones'

A la espera de ver si Tom Brusse decide quedarse en el programa o se marcha, al igual que ha hecho Melyssa Pinto tras una impactante y polémica "hoguera de la confrontación", en el avance emitido en Telecinco vemos cómo Sandra Barneda les propone un último reto a las cuatro parejas que restan en el concurso: tener una última cita de 24 horas con el soltero o soltera que elijan en un hotel de lujo. "Dormir juntos o no... será vuestra elección", sentencia la presentadora.

Sexo en la última cita

Y bien, por las imágenes emitidas, parece que algunos sí se van a tomar en serio su recomendación. Lester y Patri por un lado y Marta y Dani por otro protagonizan dos sensuales escenas en las que les vemos dar rienda suelta a la pasión, algo que no sorprende teniendo en cuenta que las dos parejas ya han tenido sexo en sus respectivas villas. Pero la cosa no queda ahí, también vemos a una Melodie totalmente hundida, confesándole a Beltrán que "nunca me he sentido apoyada así por mi pareja". ¿El verse bien con él hará que termine cayendo a la tentación? Sin duda es una de las grandes incógnitas que se despejarán el domingo.

Lester y Patri en 'La isla de las tentaciones'

Patry, molesta con Aless

Pero habrá muchas más y es que todas las parejas se someterán a las últimas "hogueras de la confrontación" en las que deberán decidir si siguen juntos o prefieren marcharse solos o con sus tentadores y tentadoras. En el avance vemos a Patry enfrentándose con Alessandro. "Sabía que te iba a molestar lo que has visto, pero sino, no habría sido yo mismo", le confiesa este, justificando así sus imágenes con Lía, mientras que mucho más tensa es la escena que protagonizan Melodie y Cristian. Este no duda en decirle a la cara lo que siente realmente por ella y las razones por las que no es feliz a su lado.

El destino de Rosito

Por otro lado, vemos una dramática escena protagonizada por Marta Peñate y Lester. "No eres capaz de confiar en mí", le recrimina el canario, a lo que su novia no duda en responder totalmente hundida y entre lágrimas: "No, y no puedo más". En ese momento, el chico no duda en dejare claro que "la cagaste", mientras ella sigue totalmente derrotada. Por último, vemos también un adelanto del tenso reencuentro entre Mayka y Pablo. Ella le deja claro que "Óscar me ha hecho feliz y tú en tres años no lo has conseguido", mientras el chico coge a Rosito dispuesto a vengarse de su novia. ¿Lo quemará en la hoguera o lo salvará de este final?