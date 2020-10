Pablo, asqueado con el comportamiento de Mayka en 'La isla de las tentaciones': "Ya ves lo que me quiere"

El miércoles 14 de octubre, 'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega en la que los participantes recibieron cartas escritas por sus respectivas parejas, antes de ingresar en el reality, que despertaron diversas sensaciones en cada uno de ellos después de tanto tiempo separados. Un momento cargado de emociones para todos ellos, en el que Pablo Moya llegó incluso a romper la carta de Mayka Rivera, tras ver las imágenes de su pareja con Óscar Ruiz.

Pablo, indiferente a la carta de Marta mientras que ella llora en 'La isla de las tentaciones'

Cuando llegó el turno de Pablo, el participante pudo leer en la carta de su pareja como ella aseguraba "lo mucho que te quiero a pesar de todos los problemas que hemos tenido", prometía que "siempre estaré ahí", además de desear que "ojalá cuando salgamos todo siga igual". "Seguiremos nuestra vida como hasta ahora, con menos inseguridades", vaticinó erróneamente Mayka, en una carta que Moya no dudó en romper. "Ya ves lo que me quiere. Esto es lo que hago yo con tus palabras", declaró el participante, antes de que confesar que "pensaba que iba a sentir algo más". "Tendría que ver muchas cosas para replantearme sentir algo por ella", reconoció Pablo, quien una vez con sus compañeros, reconoció que "esperaba emocionarme, pero lo he leído como si fuera el periódico". "La escucharé, pero no creo que la perdone", reflexionó Moya, al hablar de su próximo reencuentro.

Por su parte, la reacción de Mayka a las palabras de Pablo fue muy distinta, dado que incluso rompió a llorar. "Ojalá nos sirva para solucionar los problemas. Estoy seguro de que saldrá bien y de que saldremos juntos", deseaba por entonces su pareja, quien la animaba a vivir "al máximo la experiencia". "Cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo. Qué pena", murmuró Rivera, entre lágrimas, quien confesó que "creo que la carta ha llegado tarde". "Si lo hubiera sabido desde el minuto uno, no habría pasado todo esto", declaró Mayka. "No creo que me fastidie la historia con Óscar, pero hace que esté triste y piense en él", admitió la participante, al hablar de la carta de su pareja con sus compañeras, a quienes reconoció, sobre Pablo, que "llegué a pensar que no me quería".

"El dolor se está convirtiendo en asco"

Horas más tarde, durante la hoguera, Pablo se mostró aún más indiferente hacia el comportamiento de su novia, a quien llegó a ver haciendo tocamientos bajo las sábanas con Óscar. "Es muy vulgar. Vulgar no, lo siguiente. Me da hasta pena. Me da asco. Un asco increíble", manifestó Moya ante la forma en que Mayka trataba a Óscar. "Está quedando mal no, lo siguiente. Cuando he visto lo de la cama, se me ha parado el corazón porque te quedas en shock. No te lo esperas", confesó el participante, antes de asegurar que "el dolor se está convirtiendo en asco, en rabia, en todo lo malo que se puede sentir hacia una persona". Una reacción muy distinta a la de la propia Mayka, quien se mostró algo arrepentida por lo que había hecho con Óscar. "Ahora me quedo mal porque no sé si estoy haciendo bien y creo que me he equivocado, creí que no me quería. Yo sigo enamorada de él, pero no me va querer ver ni en pintura", pronosticó Rivera.