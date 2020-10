Marta desvela que Lester le puso los cuernos en 'La isla de las tentaciones': "Me siento una pringada"

La noche del miércoles 14 de octubre, Telecinco emitió la séptima entrega de La isla de las tentaciones, en la que Marta Peñate tuvo ocasión de ver nuevas imágenes de su pareja, Lester Duque. En ellas, el participante terminaba acostándose con Patri, después de compartir varios besos con la tentadora, quien había acudido a consolarlo. Una tristeza que duró poco, ante la perplejidad de Peñate, que no dudó en cargar contra Lester e incluso acabó desvelando que había perdonado sus infidelidades en el pasado.

Marta, enfadada al ver imágenes de Lester en 'La isla de las tentaciones'

"Si está mal, obviamente me voy a quedar mal", confesó la participante, antes de ver las imágenes, tras afirmar que seguramente Lester "no se podía esperar que hiciera lo que he hecho" con Dani. Fue entonces cuando Marta pudo presenciar cómo Lester se rompía al recordar los besos que ella había compartido con el soltero y que él había visto en la hoguera. Sin embargo, pronto Duque acabó besando a Patri, algo por lo que Marta lo calificó de "hipócrita". "Llorando y le come la boca después", criticó la participante, quien había estado a punto de llorar con su pareja.

"Me ha puesto los cuernos y yo no he ido a comerle la boca a otro", soltó entonces Peñate, antes de desear que Lester "se joda por lo que me ha hecho". "Que se lo coma con papas, se lo regalo", añadió la participante, sobre Patri, de quien confesó que "ya me olía yo que le gustaba ella, no soy tonta". "No voy a hacer una balanza de quién ha sufrido más. Me voy a comer todo lo que he hecho", afirmó Marta, haciendo referencia al hecho de que ella había mantenido relaciones en el reality con Dani. "Esto a mí me ha dado alas. Yo no soy ninguna santa, pero él tampoco", añadió Peñate, tajante, tras lo cual vio más besos compartidos entre su pareja y la tentadora.

"Quiero zanjarlo todo y ya"

Marta llora tras ver las imágenes de Lester en 'La isla de las tentaciones'

"Está hecho una mierda, no levanta cabeza", comentó Marta, con sarcasmo, antes de declarar que "a mí me gusta conocer a las personas poco a poco: llevo once años con Lester y no lo conozco". A continuación, Peñate tuvo la oportunidad de ver cómo su pareja se acostaba con Patri, momento en el que apartó la mirada. "Por él no siento nada, pero tampoco soy masoca", reconoció Peñate, quien criticó de su pareja que "él nunca me ha dado nada, por eso estaba dolida con él" y anunció que "no quiero ver más imágenes". "Me ha removido todo lo que me he comido estos años", aseguró Marta, momento en el que Sandra Barneda quiso saber qué pensaba que haría Lester cuando viera que ella se había acostado con Dani. "Dile de mi parte que lo puede llamar karma", replicó la participante.

"No vio lo que va a ver esta vez y no se lo va a esperar", vaticinó Peñate, quien reflexionó sobre su relación con Dani, por el que "siento cariño, atracción, pero no puedo decirle 'te quiero'". "Necesito hablar con él, pero ya no porque le quiero. Aunque lo haya hecho yo, ya me da igual", deseó Marta, quien afirmó que "nunca le he puesto los cuernos". "Me siento una pringada. Tenía que haberle dejado hace mucho tiempo", añadió Peñate, que incluso acabó recorriendo la playa mientras lloraba, lugar en el que prometió que "no le voy a echar en cara nada". "Quiero zanjarlo todo y ya. Quiero empezar de cero", concluyó la novia de Lester.