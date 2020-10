Las palabras de Tom a Melyssa antes de 'La isla de las tentaciones': "Nunca tuve una relación tan profunda"

La noche del miércoles 14 de octubre, 'La isla de las tentaciones' alcanzó su séptima emisión, en la que los participantes del reality recibieron las cartas que sus parejas habían escrito antes de viajar a la isla. Un momento en el que muchos se mostraron emocionados, como ocurrió en el caso tanto de Melyssa Pinto como de Tom Brusse, quienes finalmente tomaron caminos separados tras reencontrarse en la hoguera de confrontación, donde Pinto pudo ver por fin las imágenes en las que su pareja se acostaba con Sandra.

Melyssa y Tom, emocionados tras leer las cartas del otro en 'La isla de las tentaciones'

"Siempre que hay algo, es malo. No me gustan las sorpresas", confesó Pinto, al ver la caja que contenía la carta en la que Tom aseguraba antes de viajar a la isla que "si no te había a poyado en Marrakech es porque verte sufrir me ha dolido muchísimo". "Cuando estoy mal, me alejo porque odio hacer daño a la gente que quieres", admitía Brusse, antes de calificar a Melyssa de "persona excepcional". "Nunca había vivido una relación tan profunda", concluía el participante, ante lo que Pinto confesó sentirse "idiota" por seguir queriéndole después de todo lo que había sufrido en el reality, algo que "no se merece".

"Reconoce que no estuvo conmigo cuando lo necesitaba", destacó Melyssa, emocionada, antes de matizar que "no sé si se puede retomar una relación después de todo lo que ha hecho". "Por mucho que diga en la carta, no tiene coherencia con sus palabras", concluyó Pinto, después de reconocer que "le echo mucho de menos". "Lo que me ha emocionado ha sido sentir que de alguna manera estaba cerca de mí", reconoció Melyssa, tras la lectura de la carta, quien destacó con sus compañeras el hecho de que Tom había calificado su relación como la "más profunda" que había mantenido. "Que la destroce en tan pocos días, me hace sentir más incertidumbre y querer hablar con él para que me diga qué está haciendo y por qué", reconoció Pinto.

Un giro de 180º

Por su parte, Tom tuvo una reacción muy similar, dado que también acabó llorando al leer el contenido de la carta de Melyssa, quien manifestaba que "creo que nunca me había sentido tan querida". "No sé cuál es nuestro destino, pero sé que la vida nos ha unido y que está en nuestras manos que sea para siempre", finalizó la carta de Melyssa, leída por un emocionado Tom. "Nos hemos querido mucho y me siento culpable", declaró Brusse, antes de insistir en que "no quería hacerle daño". "Sin el problema de los celos, seguro que nada de esto habría pasado", apostó el participante, de nuevo achacando su acercamiento con Sandra a su pareja, "una persona a la que he querido mucho y sigo queriendo". "Ha sido difícil, porque sigo queriéndola. No puedo olvidar a una persona que quiero en unos días", declaró Tom, ante sus compañeros, a quienes recordó que "a veces no podemos controlar nuestro corazón".