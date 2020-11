Richard Schiff ('The Good Doctor') ha sido hospitalizado tras dar positivo en coronavirus

'The Good Doctor' ha sido uno de los dramas médicos que han integrado la crisis del coronavirus en su regreso. A lo largo del estreno de la cuarta temporada, tanto Shaun como el resto de compañeros han visto sacudida su vida personal y profesional por el estallido de la pandemia. Y mientras aborda un tema tan candente como este, la ficción de ABC no ha podido evitar verse afectada por la COVID, con dos diagnósticos que podrían repercutir en su desarrollo.

Richard Schiff en 'The Good Doctor'

Los miembros del elenco que han dado positivo en coronavirus han sidoRichard Schiff y Sheila Kelley, matrimonio en la vida real y en la serie, en la que dan vida al doctor Glassman y Debbie. Los propios intérpretes han sido los encargados de contar a sus seguidores en las redes sociales cómo se encuentran. De los dos, quien se encuentra peor es Schiff, que ha sido hospitalizado, pero que ha tratado de tranquilizar a la gente con un tuit esperanzador: "Me están tratando con Remdesivir, oxígeno y esteroides y muestro mejoras cada día."

En cuanto al estado de Kelley, Schiff ha asegurado que "se encuentra en casa y está mejor, pero todavía está bastante mala". Por su parte, la actriz ha recurrido a Instagram para desvelar que su hijo también ha dado positivo en coronavirus, y se ha sincerado sobre lo complicada que está siendo esta batalla: "Nunca había experimentado algo así en mi vida. Un momento estoy bien y justo después me cuesta respirar."

Esquivando las bajas

El matrimonio dio positivo el 3 de noviembre, y desde entonces el equipo de producción de 'The Good Doctor' ha sido capaz de organizar el rodaje de manera que no se ha visto afectado por las ausencias de Schiff y Kelley. Por lo tanto, no se prevé que se produzca ningún retraso en la emisión de los próximos episodios, que se podrán ver en España cada martes a través de AXN.