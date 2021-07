El inicio de la emisión de 'Todo es verdad' en la noche del 13 de julio de 2021 fue realmente contundente. Risto Mejide iniciaba el programa de Cuatro con un discurso muy claro en contra de todos aquellos que se niegan a pronunciar la palabra "dictadura" para referirse al régimen cubano. "Aún hay negacionistas sobre Cuba, gente que no ve, o no quiere ver, lo que está ocurriendo en Cuba. Gente que realiza cabriolas mentales y, lo que es peor, sintácticas, para no definir las cosas pos su nombre", empezaba diciendo el presentador de televisión.

Risto Mejide y Pedro Sánchez

"Gente como la diputada Aina Vidal, que ha dicho textualmente que para ella no es una dictadura. Gente como la ministra portavoz del Gobierno, recién estrenada, que ha evitado cuatro veces la palabra dictadura en la misma comparecencia. O el mismísimo presidente del Gobierno, quien, en esta casa, se ha negado a pronunciar esa palabra", proseguía el publicista, arremetiendo con fuerza contra los negacionistas.

"¿Qué necesitan ellos y todos los que se niegan para definir a Cuba como una dictadura? A parte del pequeño detalle de que lleven más de 60 años sin elecciones democráticas. A parte del pequeño detalle de que vemos día sí y día también cómo apalizan a la gente las fuerzas del orden", decía Risto Mejide, haciendo uso de su característica ironía al explicar esos "pequeños detalles".

Con Piqueras

Durante el programa, el presentador y el resto de colaboradores que lo acompañaban han podido volver a ver de nuevo la entrevista de Pedro Sánchez junto a Pedro Piqueras a la que se refería Mejide durante el inicio de 'Todo es verdad'. "Detener a una youtuber o a una periodista, en este caso de un medio de comunicación de España, me parece improcedente", decía el presidente del Gobierno en su charla con el periodista. "Es evidente que Cuba no es una democracia. No lo es", respondía también, sin llegar a decir "dictadura".

"Improcedente. Improcedente, como si se tratase de un trámite administrativo mal gestionado. ¿Cómo que improcedente? Ilegal, inaceptable. No sé a vosotros, pero a mí es que politizar una desaparición me parece...", reaccionaba Risto Mejide, mostrándose muy enfadado con las palabras del líder político. "No se puede estar medio embarazado. O es dictadura o no es dictadura", añadía Pilar Rahola, bastante indignada también.