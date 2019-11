Risto Mejide atiza a PSOE y PP por sus casos de corrupción: "Son delincuentes todos"

Seas de izquierdas o derechas, del Partido Popular o del PSOE, Risto Mejide tiene un mensaje para ti. El presentador de 'Todo es mentira' no se ha mordido la lengua a la hora de censurar los casos de corrupción de ambas formaciones, que en los últimos años se han repartido los escándalos con la misma frecuencia que criticaban la paja en el ojo ajeno.

Risto Mejide, muy crítico con PP y PSOE en 'Todo es mentira'

Tras la sentencia del caso ERE de Andalucía, Marta Flich presentó un informe destacando las diferencias y parecidos con el Caso Gürtel, que sacudió los cimientos del PP en 2009. Mejide lanzó un contundente speech al respecto: "El número de delitos no son como los goles. Si estás condenado, estás condenado", dijo para empezar.

"Al final da igual, se trata de gente robando. Seas de izquierdas o derechas, te lo has llevado crudo para ti o para tus votantes. Es igual de malo a un lado y al otro", enfatizó el presentador al respecto de la utilización política de estos casos en contra del adversario. "Dejemos de comparar a delincuentes y luchemos contra la delincuencia. Son todos delincuentes", zanjó Mejide.

Malversación y prevaricación

Hasta 679.432.179,09 euros. Esa fue la ingente cantidad que los gobiernos andaluces socialistas malversaron durante una década, tal como ha establecido la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el caso ERE, que condena a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez.