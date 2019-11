Risto Mejide, indignado por un artículo machista sobre Laura Escanes: "Repugnante"

Agria polémica en redes sociales a cuenta de un artículo machista sobre Laura Escanes. La influencer y escritora, que dio a luz a su hija Roma el pasado 2 de octubre, acudió a la alfombra roja de los People in Red 2019 el lunes 18 de noviembre, lo que supuso su regreso a la vida pública. Con tal motivo, la web Crónica Directo creyó conveniente publicar un artículo bajo el título: "Laura Escanes abandona a su hija para irse de copas". Algo que ni la influencer ni su marido, Risto Mejide, han querido pasar por alto.

Risto Mejide y Laura Escanes

"Decidme que no estáis alucinando, me flipa que todavía haya artículos así", denunció Escanes a través de un vídeo en su Instagram. Después compartió una foto abrazando a su hija sobre la que podía leerse: "¿Abandonadísima verdad?". Por su parte, el presentador de 'Todo es mentira' censuró el machismo "repugnante" de la noticia, atacando directamente a su autor, Arnau Vila. "Si periodismo es escribir titulares tan machistas y repugnantes como éste, yo me alegro de no ser periodista", ha zanjado Mejide.

Cuando me preguntan qué hace un publicista presentando @todoesmentiratv, me remito a "periodistas" como @arnauvilabuch. Pasen y lean. Si periodismo es escribir titulares tan machistas y repugnantes como éste, yo me alegro de no ser periodista, oiga. pic.twitter.com/w5QnfplNlc — Risto Mejide (@ristomejide) November 20, 2019

Compañeros de programa como Miguel Lago también citaron el artículo para denunciar esta "mierda machista", definió el colaborador de 'Todo es mentira'. Cristina Fallarás, habitual colaboradora del programa de Risto y también de 'Cuatro al día', fue muy contundente: "¿Pero qué puta basura es esta?", acompañando su mensaje del hashtag "Machismo mata".

Sin respuesta

Hasta el momento, ni el periodista ni Crónica Directo han pedido disculpas por la publicación del artículo que, eso sí, ya ha sido eliminado de la web. Ante el aluvión de comentarios negativos, Vila ha protegido su cuenta de Twitter.