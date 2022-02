Las gafas de Risto Mejide ya son un icono para él. Muy pocas veces se ha dejado ver si ellas y, cuando lo ha hecho, ha parecido una persona completamente distinta. Es por eso que cuando la tarde del 1 de febrero apareció en 'Todo es mentira' con un cambio de look, se armó un revuelo dentro del plató con los comentarios de los colaboradores reaccionando a las nuevas gafas del presentador.

Risto Mejide, con sus nuevas gafas, en 'Todo es mentira'

Antonio Castelo ha arrancado comparándolo con un profesor que va a corregir exámenes, a lo que Risto ha explicado: "Hoy me he visto así y he dicho: ¿Por qué no?". La sorpresa la daba Pilar Rahola al confesar: "A mí me ponen. Estas gafas me ponen, sí", matizando segundo más tardes que no ser refiere al presentador con ellas, sino únicamente al utensilio.

Tras este comentario, Miguel Lago se quedó sin palabras, sin saber qué añadir: "Ya después de esto guarro, ya no sé cómo subir el piropo, macho". Con las nuevas gafas, Mejide estaba viviendo una experiencia nueva tal y como contaba con una sonrisa en la cara: "A mí lo que me pasa es que ahora de repente veo. Veo colores, os veo a todos y digo: 'Hostia, estáis todos aquí'".

¿Más joven o más mayor?

Entre risas Castelo comentó: "Yo no sabía que tenías ojos", mientras que Lago abría otro melón: "Es cierto que te hacen un poquito mayor, pero estás muy bien". Este comentario no pareció convencerle a Risto, quien aseguraba que a él le parecía todo lo contrario y que era justo lo que le habían dicho antes de empezar el programa. ¿Más joven o más mayor? El debate queda abierto.