Risto Mejide estrena el especial 'Conversaciones en Fase Zero' el 6 de mayo en Cuatro

Aunque hace unos días Mediaset España anunciaba el regreso de 'Chester' con una entrega especial durante el confinamiento, parece que se lo han pensado mejor. El programa ha sido rebautizado como 'Conversaciones en Fase Zero', desvinculándose así de la consolidada marca del formato de La Fábrica de la Tele. Una decisión que tendría sentido si tenemos en cuenta que no contará con el elemento más característico del espacio: su sofá Chester.

Risto Mejide y María Teresa Campos en 'Conversaciones en Fase Zero'

El especial 'Conversaciones en Fase Zero' se estrena en Cuatro este miércoles, 6 de mayo, a las 22:45 horas, coincidiendo con la semana del inicio de la fase 0 de la desescalada. A partir de los efectos de la crisis del coronavirus y la nueva realidad, Risto Mejide ('Todo es mentira') abordará numerosas cuestiones vinculadas con la pandemia junto a sus invitados, que participarán a través de videollamadas desde sus respectivas casas.

La presentadora y periodista María Teresa Campos; Carlos Paéz, superviviente del accidente aéreo de los Andes; los deportistas Andrés Iniesta, Ricky Rubio y Alfonso Reyes; el escritor Javier Cercas; el diseñador Javier Mariscal; el arqueólogo Eudald Carbonell; y Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, compartirán sus reflexiones, vivencias y sensaciones sobre la pandemia de la Covid-19, el aislamiento y el futuro próximo.

La anécdota de María Teresa Campos

El programa, producido por La Fábrica de la Tele, también le pondrá un toque de humor al confinamiento con alguna de las situaciones surrealistas que vivimos estos días. "Algunas veces a mí me parece una exageración, porque jugamos por las tardes al gin rummy (...), pero para jugar me obliga a ponerme mascarilla y unos guantes de esos de látex... que no veas lo que es barajar las cartas con eso", explica Campos en el avance de su entrevista.