Risto Mejide y Miguel Lago, acusados de un supuesto delito de odio contra los antivacunas

Por Daniel Parra |

Casi cuatro años después de la pandemia por coronavirus, el debate de las vacunas sigue dejando polémica, también en televisión. Risto Mejide y Miguel Lago han sido llamados a declarar en un juicio tras ser acusados de un delito de odio contra la población no vacunada. María Ángeles Velázquez, titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, ha citado a ambos presentadores de televisión después de reabrir el caso, tres años después de su sobreseimiento.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

El motivo del juicio, tal y como declara el informe, sería la. De esta forma, si ambos son declarados culpables de "promover la discriminación contra una minoría",

El comienzo de la disputa legal se remonta a noviembre de 2021, cuando la Asociación Liberum y el abogado Luis Mazón denunciaron por un presunto delito de odio tanto a Risto Mejide como a Miguel Lago, recogido en el artículo 510 del código penal. La denuncia tenía el objetivo de defender las libertades de aquellos ciudadanos que rechazan las vacunas. Tanto Mejide como Lago ya han recurrido a apelación.

Las palabras de la discordia

Las declaraciones que denunció el colectivo antivacunas en 2021 tuvieron lugar en 'Todo es mentira', a raíz de un debate sobre las sanciones que impusieron algunos países europeos a aquellas personas que no estaban vacunadas de Covid-19. Tanto Risto Mejide como Miguel Lago se mostraron muy críticos con este colectivo. "Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto", fueron las palabras que pronunció Mejide al respecto.