Risto Mejide se va de 'Got Talent' tras el "morro" de un concursante: "Esto no tiene valor"

Por Daniel Tostón López |

La sexta gala de 'Got Talent España: All Stars" recibía a Luis Zahera como juez invitado de las últimas audiciones de la edición. Solo quedaban dos huecos para la final que debían completarse tanto con el pase de oro del actor como con la decisión del jurado entre los tres más votados por el público. Con esta emoción en el ambiente, Risto Mejide abandonaba su silla y huía espantado de la actuación de un participante tras pulsar el botón rojo.

Risto Mejide se marcha de 'Got Talent'

Guy First se presentaba como un artista israelí que ha recorrido cinco ediciones de 'Got Talent' y ha conseguido el pase de oro en la edición alemana gracias a su original talento., desvelaba. A Risto no le terminaba de convencer su aspecto extravagante y colorido y, cuando comenzó la actuación, sus temores se hicieron realidad. Los bailarines aparecieron para formar el grupo llamado State of the Fart y

Enseguida, el presentador de 'Todo es mentira' pulsaba el botón rojo y se marchaba de la mesa del jurado mientras sonaba "Toxic" de Britney Spears. Al terminar la actuación, Edurne y Paula Echevarría le pedían explicaciones. "Aquí ha habido gente que se ha jugado la vida, gente con muchísimo talento, gente con la que hemos flipado, cosas que tienen muchísimo valor, y esto no lo tiene", sentenciaba el publicista. El concursante le retaba a elegir una canción de Bach para convencerlo y, al acabar su versión, Mejide no podía aguantar la risa: "No sé si tienes talento, pero tienes un morro espectacular".

Los finalistas de la gala

En la sexta gala de audiciones, 'Got Talent: All Stars' elegía a sus dos últimos finalistas. La primera llegaba a manos de Zahera, quien le otorgaba su pase directo a Belinda Davids, una cantante que interpretaba "I have nothing" de Whitney Houston. "Yo creo que tus hijos van a tener un motivo a mayores para estar orgullosos de ti", le aseguraba el actor antes de pulsar el botón de oro. Por último, era Edurne la encargada de escoger al último elegido. "Es muy difícil, sois muy buenos. No me lo tengáis en cuenta los otros dos candidatos. Elijo a Bad Salsa", pronunciaba la cantante, clasificando así a la pareja de bailarines.