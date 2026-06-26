Por Diego López |

El actor antes conocido como Rob McElhenney y Lizzy Caplan serán los protagonistas de la adaptación televisiva de la saga de videojuegos Far Cry, que actualmente preparan FX y Hulu. El propio Rob Mac figura como productor y creador de la serie junto a Noah Hawley.

Caplan, conocida sobre todo por su participación en la serie 'Masters of Sex', trabajó con FX por última vez en 2022, cuando dio vida a Libby en la miniserie 'Fleishman está en apuros'. Por ambas series fue nominada a un premio Emmy como mejor actriz.

Aunque todavía hay pocos detalles sobre este nuevo proyecto, la idea es realizar una serie antológica en la que cada temporada se cuente una historia diferente, tal y como sucede en los videojuegos de Ubisoft de donde va a beber el material.

Lizzy Caplan en 'Episodio 4' de 'Día cero'

Lo cierto es que la saga, inaugurada en 2004 con el primer juego y que ya cuenta con seis entregas, no tiene un particular nexo de unión entre historias, que se limitan a ser tramas centradas en entornos abiertos y peligrosos donde el protagonista debe sobrevivir y hacer frente a los peligros existentes para cumplir su misión.

A medida que se acerca el momento de inicio de la producción, iremos conociendo más detalles sobre la nueva serie y el resto del equipo. Sí sabemos que la historia de esta primera temporada no tendrá que ver con la de ningún juego y será completamente original.

La fructífera colaboración de Rob Mac con Ubisoft

El actor de 'Colgados en Filadelfia' repite así su alianza con la compañía de videojuegos francesa. Mac ya se encargó de uno de los primeros proyectos televisivos de Ubisoft, la comedia 'Mythic Quest' para Apple TV. Ahora, firma la adaptación de una de las grandes franquicias de la marca.

La serie de 'Far Cry', que se verá en Disney+, competirá en Netflix con la adaptación de la otra gran franquicia de la marca: 'Assassin's Creed'. Ambas producciones recibieron luz verde en 2025 y su estreno está previsto para el año que viene.

Rob Mac, que cambió legalmente su apellido en junio de 2025 para facilitar su pronunciación, compaginará la serie con sus otros dos proyectos activos actualmente: los nuevos episodios de 'Colgados en Filadelfia', y la serie documental 'Bienvenidos al Wrexham' sobre el equipo de fútbol Wrexham AFC que compró en 2021 junto al actor Ryan Reynolds.