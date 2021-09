La noche del miércoles 29 de septiembre, Telecinco emitió la tercera entrega de 'La última tentación', en la que los habitantes de Villa Luna inauguraron las conocidas y temidas hogueras. Tras el arrebato de Christofer Guzmán contra su pareja, Fani Carbajo, llegó el turno de Roberto de la Cruz, quien pudo ver la descarada actitud de su novia, Andrea Gasca, con Óscar Ruiz y Manu González. Unas imágenes que generaron un gran rechazo en el madrileño, quien incluso tildó a la barcelonesa de "ridícula".

Roberto de la Cruz, indiferente ante el comportamiento de Andrea Gasca en 'La última tentación'

Antes de enfrentarse a las imágenes de la experiencia de su pareja en Villa Playa, De la Cruz manifestó que no toleraría por su parte "una falta de respeto, un beso, que se acueste con alguien", e incluso aseguró que no perdonaría "en la vida", ni siquiera, la primera de ellas. El madrileño vio entonces cómo Gasca bailaba muy pegada a Ruiz y lanzaba comentarios sobre los miembros de algunos de los solteros. "Por tocar una teta, no pasa nada. A mí no me importa", aseguraba la barcelonesa, en una conversación con el soltero, con quien incluso se pasó un hielo de boca a boca. "Me ha faltado al respeto", afirmaba De la Cruz, contundente. Sandra Barneda aprovechaba entonces para preguntar si creía que su novia sentía algo por el soltero, ante lo que De la Cruz declaró que "no creo, porque si no, estaría con él, no conmigo".

Asimismo, el participante también opinó que "una chica enamorada no te hace eso", cuando la presentadora le planteó si creía que Gasca estaba enamorada de él, antes de mostrar imágenes de la barcelonesa recibiendo con sus compañeros a González. "Estuvimos juntos una noche, compartimos cuatro besos", confesaba Gasca entonces, sin dejar nada claro y sin sorprender a su novio, puesto que Guzmán ya le había hablado de los rumores sobre la infidelidad de la barcelonesa con el gaditano. "Es muy fácil desconfiar de mí por la imagen que tengo, pero él tampoco es un santo. Es el primero que empezó mintiendo y eso hizo que no confiara en él", declaraba además Gasca, a sus compañeras, al hablar de su pareja, para después añadir que "prefiero que me digas como eres y luego me entere de que te has follado hasta a tu vecina".

Roberto, sobre Andrea: "Se ha quitado la careta ella sola" ¿Piensas como él?



???? Por supuesto

?? Para nada



???? #LaÚltimaTentación3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/0pa5FFYHxb — La Última Tentación (@islatentaciones) September 29, 2021

"Se ha quitado la careta sola"

"Es una ridícula. Pero de todo se aprende en esta vida", soltaba De la Cruz, al concluir la tanda de imágenes. "Que la he mentido, dice. La que ha mentido es ella, que ha hecho eso en Ibiza y luego ha venido a comer conmigo, con mis padres, llorando, que me quiere", criticó el madrileño, quien opinó que "la que queda mal es ella, delante de toda España. Yo quedo como soy". "Tengo claro lo que quiero en la vida y no quiero a Andrea", remató el novio de Gasca, antes de verla flirteando descaradamente con González en su primera noche y acabar compartiendo cama con el gaditano, después de quitarse la ropa ante él, sin tapujos.

"Esperaba que me demostrara que realmente me quería y que había cambiado, que no era la Andrea de antes. Pero estoy viendo que es la de siempre, se ha quitado la careta ella sola", declaraba por su parte De la Cruz. El participante incluso admitió que "a lo mejor no estoy tan enamorado como yo creo, porque no me duele ver esto, sinceramente", aunque matizó que "claro que siento, si no, no habría estado ocho meses con ella. Pero a lo mejor me he dado cuenta de que no siento lo que yo pensaba". "Mi relación con Andrea está en un punto muy complicado y necesito tener una conversación con ella, que me diga por qué ha hecho y si realmente me quiere o me ha querido alguna vez", valoró De la Cruz, tras la experiencia.