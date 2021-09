El lunes 27 de septiembre, Mediaset emitió la segunda gala del debate de 'La última tentación', de la mano de Sandra Barneda, en la que el programa mostró cómo había sido el círculo de fuego que protagonizaron Manu González e Isaac Torres durante la grabación del programa. Un encuentro en el que el principal tema de conversación fueron los supuestos cuernos que Torres le habría puesto a Lucía Sánchez, expareja de González.

Manu González e Isaac Torres, enfrentados en el círculo de fuego de 'La última tentación'

"Se ha comportado de manera muy falsa. Creo que no se está mostrando como es", apostaba González, antes de recibir a su "rival", a quien tendió la mano para retirarla antes de que Torres se la tomara. "No le doy la mano a un mentiroso", argumentó el gaditano, quien acusó al recién llegado de "ponecuernos". "Se te va a coger la mentira", vaticinaba González, mientras el catalán aseguraba que "soltero soy más golfo que tú, pero con pareja, respeto, que es lo que no has hecho tú", despertando así una risa descarada por parte de González. "Eres mentiroso, falso", insistía el gaditano, seguro de que su compañero había sido infiel a Sánchez, su exnovia. "No tienes escrúpulos, dignidad. Vas de lobo y no eres ni un gatito", continuó González, en medio de la discusión, en la que Torres aseguraba que le habrían "venido mil" a Sánchez, contándole las mismas supuestas mentiras.

"Se te está acabando el cuento, lobito", apostaba el gaditano, cuya tensión con la actual pareja de su exnovia había impedido que Torres saludase a Barneda, algo que pudo remediar entonces. "Veo que tenéis bastantes cosas que aclarar", observó entonces la presentadora, antes de que ambos protagonistas se enzarzaran de nuevo en una discusión sobre la veracidad de las infidelidades del catalán. "Lucía sabe que es mentira", aseguraba el acusado, argumentando que "estoy viviendo con ella y lo ve día a día". "¿Por que crees que ha sido infiel?", planteó entonces Barneda, ante lo que González respondió sobre Torres que "es tu naturaleza, eres como yo, no puedes vivir en pareja". "Se te va a caer la careta y la gente verá cómo eres de verdad", vaticinó González, después de instar al catalán a que "no vayas de novio ejemplar". "Le tengo cariño y no quiero que le hagas daño. No quiero que te rías de ella. Eso me hace daño. No quiero que le pongas los cuernos como hice yo", aseguraba el gaditano, ante las sospechas de que Torres pudiera haber sido infiel a Sánchez.

"Ha aclarado poco entre vosotros"

A pesar de la insistencia de González, el catalán siguió negando haber tenido relaciones con otras mujeres mientras estaba con Sánchez. "O pisas, o no eres nadie. Por eso sueltas estas mierdas", acusó Torres, tras lo cual el gaditano señaló que "sé que ella está ciega contigo, pero esa venda se le va a caer". "¿Por que os comportáis así cuando queréis a la misma persona? Tenéis algo importante en común", intervino entonces Barneda, conciliadora, ante la continua tensión entre ambos. "Considero que no la ha querido mucho, cuando la ha estado utilizando durante tres años", opinó Torres, quien achacó los rumores sobre sus supuestas infidelidades al hecho de que "la gente se aburre mucho y quiere criticar y meter cizaña".

"A mí me llegan cosas también de ella y no me creo nada", añadió el catalán, quien no dudó en afirmar que Sánchez confiaba en él, sobre todo por que "no hay ninguna prueba". "Si se demuestra que no es verdad, le pediría perdón", reconocía González, sobre la posibilidad de que los cuernos de Torres a su novia fueran mentira, antes de que decidiera el destino del catalán en el programa. "Lo voy a dejar aquí para ver si se muestra cómo es, lo canalla y sinvergüenza que es. Lleva con el disfraz de celador estos dos o tres días", declaró González, ante lo que Torres se defendió explicando que "con pareja, soy de otra manera, porque hay cosas que le pueden hacer daño a Lucía", para después abandonar el lugar. "Si Lucía quiere, aquí tiene un amigo", señaló el gaditano, sobre su expareja, en caso de que su novio le hubiera fallado, puesto que "no quiero que le pase nada malo, quiero que todo lo que le venga sea bueno, que nadie se cachondee de ella".