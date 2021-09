La noche del miércoles 22 de septiembre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La última tentación', en la que los habitantes de Villa Playa recibieron a tres nuevos inquilinos: Manu González, Stefany Martínez y Gonzalo Montoya. Todo ello, en presencia de Sandra Barneda, quien no pudo resistirse a lanzar una pulla al tercero de ellos, después de que mostrara una actitud altiva que no pareció gustar en absoluto a la presentadora.

Sandra Barneda lanza una pulla a Gonzalo Montoya en 'La última tentación'

"Vengo aquí porque tengo que redimirme. La última vez salí llorando por las esquinas y ahora quiero hacer reír a la gente", se presentaba Montoya, al llegar a la villa. "Unos van a llorar, a otros se le van a poner los cuernos", lanzó entonces el sevillano, ante una seria Fani Carbajo, a quien no dudó en dirigirse para comentar "qué mala cara tienes" y dejar así claro que dicho comentario iba precisamente hacia ella. De hecho, Montoya había sido muy duro con la madrileña por el daño que le había causado a su pareja, Christofer Guzmán, durante su paso por 'La isla de las tentaciones'.

"Bien que te enrollaste con ella", comentó Marta Peñate, después de que el recién llegado saludase a una sonriente Mayka Rivera. "Hombre, claro, es guapísima. Con quien no me enrollaría, es contigo", replicó entonces el sevillano, haciendo saltar a la canaria. "Qué machista, tío, me das asco. Por eso te dejó Susana", replicó Peñate, enfadada, haciendo referencia a la ruptura que el nuevo inquilino de la villa vivió con la ganadora de 'GH 14' en la hoguera final de la primera edición del reality original.

"Tengo unas formas bastante burdas"

"Gonzalo, ha pasado tiempo, ¿eh? Y parece que no aprendes", comentó entonces Barneda, tajante. "Sí aprendo", respondió inmediatamente el aludido. "Por favor, Gonzalo, estás en 'La última tentación' porque tienes asuntos pendientes", apuntó entonces la presentadora, con seriedad. "Me siento mal conmigo mismo porque tengo unas formas bastante burdas que suelen molestar bastante, pero que después, cuando me van conociendo, la gente se da cuenta de que soy un payaso", explicaba Montoya, sobre el breve rifirrafe con Barneda.