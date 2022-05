Llegó el momento en el que Rocío Carrasco tenía que responder a todas las contradicciones de Marta Riesco. La controvertida llamada para intervenir en el concierto homenaje a Rocío Jurado se ha convertido en una guerra mediática que tiene difícil solución. De hecho, la andaluza no ha dudado en acusar a la reportera y confirmar que se sigue ejerciendo violencia vicaria contra ella.

'Sálvame limón'

La tarde del 3 de mayo comenzó con 'Sálvame limón' trasladándose al restaurante donde se habrían producido los hechos. Desde allí se mostró contundente: "Yo no he hablado jamás con esta chica", sentenció Carrasco. De la misma forma se mostró muy indignada por defenderse una vez más de "cosas que no tienen ningún tipo de veracidad".

Con el paso de los minutos, Rocío se apresuró a confirmar que Marta Riesco estaría vertiendo acusaciones durísimas contra su persona: "Eso viene de donde viene y es otra vez lo mismo", comenzó expresando. Con semblante serio y muy contenida, siguió exponiendo su alegato: "Es Ser no se había ido de Telecinco. [...] El maltrato que el Ser ejerce sobre mí no cesa. No cesa porque tiene quien lo ejerce por él", expuso.

¿Colaboradora necesaria de Antonio David Flores?

Tras asegurar que deberían poner un "candado en la boca" a la reportera para que "no mienta", fue todavía más contundente: "Ella ha puesto en duda mi condición de víctima de violencia de género", sentenció. "Ha ido utilizando durante todos estos días que yo lo que quería era usar su presencia, su divina palabra, su divina imagen y estampa para usarlo en un procedimiento de violencia de género", proseguía.

Por otro lado, espetó a sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa' para que cesen y no vuelvan a repetirse los errores del pasado. Tras narrar todas y cada una de las diferentes versiones que Riesco habría pronunciado frente a cámara, fue todavía más clara. Según Rocío Carrasco, Marta va diciendo que lo que quería era "usarla para un procedimiento de violencia de género": "A partir de ahora va a ser así".