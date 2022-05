Marta Riesco decidía volver a soltar otra bomba en 'Ya son las ocho' durante viernes 29 de abril. La colaboradora aseguraba que había hablado telefónicamente con Rocío Carrasco, quien le habría ofrecido una oferta de trabajo. Sin embargo, con el paso de los días, la versión ha ido cambiando. Riesco habría hablado con Luis Pliego, director de la revista Lecturas, que se encontraba reunido con la hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco

A escasas horas de que Carrasco tomase asiento en 'Sálvame' para contar su versión, la polémica ocupa todos los espacios de Mediaset. Gloria Camila se pronunció sobre el tema en 'Ya son las ocho', donde, sorprendentemente, se posicionó a favor de su hermana. "Yo creo, no lo sé, porque como aquí cada uno ha hablado con unos y tienen versiones diferentes, yo hablo desde mi ignorancia. Creo que mi hermana jamás hubiese hecho esa llamada", la defendía.

"Tampoco creo que sea un plan de mi hermana el decir: 'Ay venga, vamos a llamar a Marta'. Vamos, lo veo un poquito imposible. A lo mejor ha sido un poco en vacile, de estar con mi hermana hablando de lo del homenaje a mi madre", aseguraba. Además, la colaboradora del programa de Unicorn Content no dudó en señalar a Pliego: "Ha sido, yo creo, idea de Luis, que se habrá levantado, se habrá apartado, habrá hablado con Marta para luego contar la reacción y ver cómo Marta reacciona", decía.

"No veo la gracia"

Marta Riesco asegura que ha hablado con Rocío Carrasco, pero Gloria Camila lo tiene claro: "Yo lo dudo mucho", decía. La colaboradora se mostró muy crítica con la intención de la conversación en caso de ser cierta: "Si es verdad que la llamada se hace y luego Luis le manda el cartel del homenaje de mi madre, aunque fuese de vacile, de coña, aunque mi hermana esté a dos metros, me parece una manera un poco de provocar, de generar polémica. Yo no hablaría de un homenaje a mi madre juntando a la persona que está ahora mismo con la persona que yo estoy denunciado públicamente. No veo la broma, no veo la gracia", apuntaba.