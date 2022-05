Los espectadores más aficionados al modelo televisivo de Mediaset España no han dejado de ver a Marta Riesco en diferentes platós. Lo cierto es que el inicio de una relación sentimental con Antonio David Flores terminó por llevarla a la primera línea mediática. Sin embargo, todas sus intervenciones dejan tras de sí alguna que otra contradicción que se solapa con la realidad sobre la desmentida llamada de Rocío Carrasco.

La periodista ya colaboraba en 'El programa de Ana Rosa' antes de que la bomba explotase, pero la primera vez que se acercó al panorama corazonero fue en septiembre de 2020. En aquel momento, 'Sábado deluxe' mostraba unas imágenes donde Antonio David se acercaba "al cuello" de una mujer que lucía melena rubia. Por todos es recordada esa intervención de Rocío Flores negando una infidelidad entre lágrimas.

Con el paso de los meses, los rumores de ruptura entre el andaluz y Olga Moreno se convirtieron en realidad. De hecho, fue 'Sálvame' uno de los primeros formatos en sacar a la luz este controvertido romance. Las especulaciones se tradujeron en un comunicado donde Riesco ya hablaba de "presión mediática", donde reiteraba lo siguiente: "No soy un personaje público".

Sin embargo, decidió comparecer tres meses después en el matinal de Unicorn Content para reiterar que ella no pertenecía a la crónica rosa: "Jamás, nunca he comercializado con mi vida privada", aseguró entonces. Instantes previos, recalcó que su trabajo era lo que debía definirle, pero no la persona con la que mantenía una relación. Desde entonces, no solo ha intervenido en 'Sálvame', sino que se convirtió en colaboradora de 'Ya son las ocho'.

Desde el plató, Marta no ha dudado en narrar en todo momento buena parte de lo que ocurría en el seno de su relación. De la misma forma, se negó en rotundo desde el principio a confirmar el inicio de su relación con el andaluz. Muchos colaboradores de Telecinco apuntan directamente a que se produjo antes de la separación de Flores con Olga Moreno.

Ella misma se contradijo con la llamada de Rocío Carrasco

La propia Alexia Rivas no dudó en hacer una numeración de las últimas "mentiras" pronunciadas por Riesco: "Dijo que tenía 32 años y tiene 35. La duración de la llamada dijo que fueron 4 minutos, que te da tiempo a hablar bastante, y fue una duración de un minuto. En su tiempo de noviazgo, de cuándo han empezado, ha mentido. Hizo dar un comunicado en su programa que era mentira", sentenció sin que le temblase la voz.

No obstante, hemos podido encontrar otras curiosas contradicciones a lo largo de sus periplos por la pequeña pantalla. Si nos retrotraemos al mes de abril de 2022, Marta rompía a llorar para confirmar que su noviazgo había finalizado. De hecho, confirmó que no se había producido una conversación mutua a consecuencia de una decisión de Antonio David.

Mientras que el día 20 del citado mes, la periodista aseguraba que Flores le había desbloqueado, se habló de que una jornada después llamó a la abogada de Antonio David Flores porque su novio seguiría sin permitir la comunicación vía móvil, como se aseguraba en una entrevista con Europa Press.

La penúltima contradicción que pudimos ver en la pequeña pantalla fue durante la jornada del 29 de abril, cuando desataba todo tipo de especulaciones en 'Ya son las ocho'. La reportera contaba en plató cómo se puso en contacto con Sonia, su jefa, para contarle lo que acababa de suceder: "No te lo crees quien me ha llamado". Tras unos minutos de dudas mencionando incluso a la reina Letizia, confirmó que no le había contado quién había marcado su número de teléfono.

La prueba de que Rocío Carrasco no llamó por teléfono

"A lo mejor es una trampa para mí o cualquier cosa, ¿sabes? Y dije: 'Bueno, pues me voy a callar y no voy a decir nada", aseveró frente a Sonsoles Ónega. Cabe destacar que esa misma tarde explicó a los espectadores que la andaluza se habría puesto en contacto con ella: "La semana pasada recibí una llamada de Rocío Carrasco"; algo que luego negó contundentemente.

Sin embargo, desde la feria de Sevilla narró días después una versión completamente distinta: "No te vas a creer con quién he hablado", le comentaba la periodista a su jefa. "Con Olga", le respondía ella a modo de pregunta. Entonces, Marta comunicó lo siguiente: "Y digo: 'No, peor'. Y le digo: 'Con Rocío Carrasco'". Día a día, la historia se ha ido enturbiando hasta el punto de que esa llamada provocó que el director de Lecturas se pronunciase.

Durante la mañana del 3 de mayo, la reportera se apresuró a comunicar que Rocío Carrasco nunca se puso en contacto con ella. La persona que marcó su número habría sido Luis Pliego y, según Marta, él "puso el altavoz" para que se produjese esa conversación durante 4 minutos. El mismo periodista desmintió que la conversación se dilatase tanto, aportando una captura de pantalla.