Rocío Carrasco dará la cara en 'Sálvame' para desmentir que hablara con Marta Riesco

La intervención de Marta Riesco en 'Ya son las ocho' la tarde del viernes 29 de abril dejó tras de sí un impactante titular por parte de la reportera, quien aseguró entonces que había recibido una llamada de Rocío Carrasco a causa de una supuesta propuesta de trabajo que la madrileña habría rechazado. Sin embargo, a lo largo del fin de semana, se fueron sucediendo los testimonios que negaban dicha conversación, a los que ahora se sumará también la propia Carrasco, quien intervendrá en 'Sálvame' la tarde del martes 3 de mayo para dar su versión de lo ocurrido, después de que Gema López adelantara los hechos que habían dado pie a que Riesco hiciera tal afirmación.

Gema López comparte la versión de Rocío Carrasco en 'Sálvame'

La reportera de 'El programa de Ana Rosa' compartió esa misma mañana losmensajes que compartió con Luis Pliego, director de la revista Lecturas, quien había sido el supuesto "intermediario" entre Riesco y Carrasco. Una conversación que inició la propia Riesco, molesta por un artículo publicado en el medio de Pliego, tal y como desveló López, en el que se hablaba su tenso cara a cara con Joaquín Prat. Ese mismo día, 21 de abril, Pliego "tiene una reunión muy importante con Fidel Albiac y Rocío, en casa de Rocío Carrasco": "tienen que hablar sobre varios temas judiciales. La propia revista está inmersa en un proceso en contra de Antonio David por alzamiento de bienes, porque tendrá que prestar su declaración sobre determinados movimientos que ha hecho Antonio David".

"Cuando están reunidos, Luis Pliego recibe el primer mensaje de Marta Riesco", desveló la colaboradora, sobre una reunión tras la cual Priego, Albiac y Carrasco se fueron a comer a un restaurante, e "imagino que, en el camino, Luis Pliego, que tiene confianza con la pareja, les contaría quién le había escrito. Sin duda esto es producto de cotilleo y chascarrillo, puesto que Marta es la novia actual del enemigo número uno de Rocío Carrasco". "Durante la comida, uno de los temas que sale es el concierto de Rocío Jurado", relató López, tras lo cual añadió que, "en mitad de la conversación, es Luis Pliego quien en tono jocoso, o tirando la caña por si algo pesca, le pregunta a Rocío Carrasco si contrataría a Marta Riesco para el homenaje". "Y aquí es donde yo creo que llega el error de Rocío Carrasco, porque si dice que 'sí' o dice que 'no', es noticia. Y ella, que tira mucho de frase hecha, contesta 'a los artistas se les contrata, no se les veta'", continuó la colaboradora de 'Sálvame'.

Rocío Carrasco mañana se sentará en Sálvame para responder a todas las preguntas #yoveosalvame #APOYOROCIO2M pic.twitter.com/VW7FVbKUBu — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 2, 2022

"El chascarrillo le habría llegado a Marta"

Aprovechando la ocasión, "Luis Pliego se levanta y llama a Marta. La conversación que mantienen la saben Marta y Luis. A tenor de los mensajes que luego le manda Luis, me imagino que sí hay algún tipo de propuesta". "Un director va a pescar y si puede pescar un pez gordo pues mejor. Me imagino que le contó lo sucedido para ver cómo reacciona Marta", dedujo López, sobre una conversación entre el director y la reportera tras la cual se produjo el intercambio de mensajes que compartió Riesco, en los que el primero escribía que "si te has sentido incomodada, de verdad que lo lamento".

"Esta es la historia de lo que sucedió el jueves 21 de abril. Y esta historia no la cuento yo: la cuenta Rocío Carrasco, que será quien se siente aquí mañana a respondernos a todos nosotros", remató López, despertando un aplauso entre los presentes en plató. La colaboradora, además, añadió que "el titular que podemos dar es: uno, Rocío Carrasco nunca llama ni habla con Marta Riesco; y dos, Rocío Carrasco nunca le ofrece, directamente, un trabajo a Marta Riesco". "Pero yo insisto que el chascarrillo existió y le ha tenido que llegar a Marta, porque no se iba a montar toda esta historia si no está basada en algo", matizó López.