Rocío Carrasco, Jedet y Rocío Martín Berrocal, cerca de fichar por el 'Pekín Express' de La 1

'Race Across the World', el nuevo concurso de RTVE junto a Zeppelin, está dejando conocer poco a poco algunos de susdel programa. Entre ellos, el fichaje de Paula Vázquez como presentadora de este nuevo formato, tras su experiencia conduciendo Pekín Express

El concurso consiste en que seis parejas de famosos deberán recorrer América Latina con escasos y limitados recursos, mientras compiten por ser los primeros en llegar a su destino. Para ello no podrán utilizar dispositivos móviles ni GPS, y tan solo podrán viajar por tierra o mar para llegar a sus destinos. Además, podrán trabajar para poder aumentar sus recursos y conseguir algo de ventaja respecto al resto de contrincantes.

'Race Across the World' se encuentra aún ultimando los últimos detalles de cara a su estreno, por lo que aún no tiene a todos sus concursantes cerrados. Entre esa lista de posibles participantes se encuentran Jedet y Rocío Martín Berrocal, que están cerca ya de cerrar oficialmente su incorporación a este nuevo formato de TVE, tal y como avanza Algo Pasa TV.

Ambas, con trayectorias muy distintas, podrían ser dos de los fichajes de este nuevo concurso. Jedet empezó siendo conocida en redes y luego dio el salto a la música y al mundo actoral, participando en 'Veneno'. Rocío Marín Berrocal, por su parte, empezó a hacerse un hueco en el mundo de la moda colaborando con Cool Magazine o Elle. Además, recientemente, ha protagonizado junto a su familia 'Las Berrocal', su reality familiar de Movistar Plus.

Nia Correia y J Kbello, primeros concursantes confirmados de 'Race Across the World'

Primeros concursantes confirmados

Los dos primeros concursantes que han sido revelado de esta edición son Nia Correia y J Kbello, tal y como ha anunciado Yotele. Ambos son conocidos por su participación en distintos formatos musicales de televisión como 'Operación Triunfo', 'Benidorm Fest' o 'Tu cara me suena'. Además, según apunta el medio ya mencionado, otro de los fichajes estrellas de esta primera edición podría ser el de Rocío Carrasco, que estaría cerca de fichar por el programa de televisión. La colaboradora podría sumarse a la lista tras su paso por 'Bake Off España'.