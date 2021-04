Rocío Carrasco decidió sentarse por primera vez en veinticinco años para contar a todo lo que se ha enfrentado durante su vida; de hecho, 'Sálvame' llegó a anunciar la serie documental como "la gran mentira de la prensa del corazón". La tormenta se desató y hasta un gran número de personalidades del ámbito político llegaron a pronunciarse. Semanas después de estos hechos, se han filtrado las durísimas declaraciones de la propia Rocío ante la jueza, cuando relataba todo lo que Antonio David Flores le había hecho, siempre bajo su percepción de los hechos.

Rocío Carrasco

El testimonio al que se hace referencia se remonta a los años 2016 y 2017, cuando Rocío Carrasco tomó asiento frente a la jueza que instruía el procedimiento, tras haber denunciado a su exmarido por maltrato continuado. Los audios que se recogieron en aquel momento han sido publicados por El mundo y recogidos por 'El programa de Ana Rosa', donde se califican sus declaraciones como "estremecedoras".

La exposición de los hechos comienza con una afirmación de Carrasco, donde asegura: "Llevo diecisiete años ocultando el que una persona difame, me arrebate lo más grande que puede tener una madre, que son mis hijos". No obstante, continúa en su exposición, visiblemente nerviosa y rota, relatando que llega a "desmerecerle como mujer": "Me coarta, me mutila. Tengo un trabajo cara al público... ¡No he podido trabajar en muchas ocasiones porque no me atrevo!", sentencia entre lágrimas y con una respiración bastante acelerada.

Coincidiendo con el relato que cuenta en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', hace referencia a lo que ha ocurrido, bajo su percepción, durante años con Rocío Flores y David Flores: "Ha puesto a mis hijos en mi contra, no me deja vivir, ¡no consiente ni que viva!. Este señor ha hecho que mis hijos me odien, me ha privado del amor, del cariño, del respeto, de la confianza de mis hijos". Asimismo, la muerte de su madre figura como un punto de inflexión en su vida: "De ahí fue in crescendo".

Rocío Carrasco y Antonio David Flores

La resolución del proceso

Tras escuchar la primera parte de estas declaraciones, la mesa de debate de 'El programa de Ana Rosa' quiso poner en valor el porqué del sobreseimiento, que no la absolución de Antonio David Flores, de la causa: "La jueza no se pronuncia sobre si hay indicios suficientes", comentaron. Asimismo, hicieron hincapié en la respuesta de Rocío Carrasco ante la razón por la que se decidió a denunciar tantos años después del comienzo de esta situación y tiene que ver con "una denuncia en la que su exmarido solicita 5.000€ de manutención".

Ana Rosa Quintana lanzó una reflexión al aire, comentando que, además, "su maltrato ha sido a través de los medios de comunicación o la opinión que la gente pueda tener". Justo después, otra de las tertulianas aseguró: "La jueza hizo lo que tenía que hacer, es verdad que el peritaje final no es demasiado concluyente y queda todo un poco en el aire".

De la misma forma, se quiso resolver la siguiente pregunta durante el programa: ¿Qué puede pasar cuando no hay un informe concluyente? "El Ministerio Fiscal a veces acusa y a veces archiva; en este caso, se adhiere al recurso que Antonio David impone contra la apertura del juicio oral. Todo esto ocurre porque el peritaje no es del todo concluyente, aunque asegura que hay sintomatología de malos tratos".