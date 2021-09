Los posibles enfrentamientos entre el clan Jurado continúan llenando minutos de televisión. Según las últimas informaciones, Rocío Flores y Gloria Camila podrían haberse distanciado. La hija de Rocío Carrasco no pudo callar ante estos rumores y tuvo que responder sin pelos en la lengua desde el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Además, Flores también ha tenido que mojarse sobre el posible acercamiento entre su madre y su tía.

Rocio Flores y Gloria Camila en el plató de 'Supervivientes'

"No hay ningún problema", así de tajante se mostró Flores para hacer frente a las preguntas relacionadas con el posible malestar con su tía. La nieta de "la más grande" explicó que ambas se encontraron en el homenaje de Rocío Jurado en Chipiona. Eso sí, la hija de Antonio David Flores aclaró que ahora se ve menos con Gloria Camila y se justificó al hablar de los compromisos profesionales de ambas: "Vengo a Madrid a trabajar, ella también está trabajando y por tiempo coincidimos menos".

Otra de las cuestiones con la que tuvo que lidiar Rocío Flores fue el posible acercamiento entre las dos hijas de Rocío Jurado. La nieta de la cantante se mostró bastante sorprendida con el tema, aunque lo aclaró rápidamente: "Ni la conozco, ni la contemplo ni tampoco pienso que sea incompatible". De esta manera, la exconcursante de 'Supervivientes 2020' quiso dejar claro que para ella no sería un problema esa posible reconciliación entre Carrasco y la hija de José Ortega Cano.

¿Miedo por la docuserie de Carrasco?

Después de las graves consecuencias que provocó la primera parte de la docuserie de Rocío Carrasco, parece que el inminente estreno de 'En el nombre de Rocío' podría volver a hacer tambalear los cimientos de la relación que mantiene unida a la mayoría de la familia Jurado. Un posible daño del que, según explica Flores, no ha hablado con ningún miembro de la familia. "Es una cosa que no me corresponde, delante de mí no se ha hablado de ello (...). No tengo ni idea", comentó la nieta de Rocío Jurado.