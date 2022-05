Durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras' la noche del 15 de mayo, Rocío Flores se estrenó finalmente como colaboradora del reality. A pesar de haberse incorporado más tarde por su reciente operación estética, la hija de Antonio David Flores llegó pisando fuerte protagonizando un tenso momento en el debate.

Rocío Flores en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Tras emitir los vídeos de la gran bronca entre Alejandro Nieto y Tania Medina, los colaboradores se enzarzaron en una disputa. "¿No os estáis dando cuenta de que el foco de todo es simplemente que Tania ha hablado con un chico?", quiso intervenir Flores, pero cuando iba a proceder a argumentar su opinión entre las múltiples voces que se escuchaban en plató, Ion Aramendi la cortó para dar paso al siguiente vídeo.

El acto del presentador hizo enfadar a la colaboradora. "Pues nada. Me callo y no hablo, no me pagan por venir", se le escuchó decir a través del micrófono que se había quedado abierto. Al finalizar el vídeo con el que habían cortado su argumento, Aramendi le devolvió la palabra para que pudiese finalizar su alegato, obviando lo que había dicho.

Carga contra Anuar Beno

Por otra parte, los colaboradores debatieron sobre la elección de Yulen Pereira tras ganar el juego para ir a Playa Paraíso. A pesar de que finalmente la audiencia escogiese a Kiko Matamoros para acompañar a Yulen, él había elegido previamente a Anuar Beno, algo que aprovechó Flores para sacar a relucir su opinión sobre el modelo: "Anuar me parece un falso de los pies a la cabeza. Para tener amigos así, prefiero no tenerlos", sentenció después de apuntar que no era la primera vez que Yulen escogía a este superviviente.