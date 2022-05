El domingo 15 de mayo, durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras', un nuevo superviviente puso fin a su estancia en la isla. Tras la marcha de Charo Vega, el primer habitante de Playa Parásito de esta edición, Rubén Sánchez Montesinos, fue quien tuvo que abandonar su aventura hondureña de manera definitiva.

Rubén Sánchez Montesinos y Ainhoa Cantalapiedra, en 'Supervivientes 2022'

Habiéndose jugado la permanencia en el concurso con Ainhoa Cantalapiedra, la audiencia finalmente decidió expulsar a Montesinos, quien quiso despedirse agradeciendo todo lo vivido: "Aquí acaba mi sueño. Estoy muy agradecido, contento, feliz de haber compartido este sueño y de que me hayáis dado esta oportunidad", comenzó a decir.

"Me llevo amigos, he conocido a gente grande, la situación, el paraíso, estas vistas... Tengo una postal en mi retina de esta ubicación, de aquí como parásito increíble. Cada amanecer, cada despertar, cada baño, mis reflexiones, momentazos..., y me voy tranquilo y en paz, orgulloso, feliz, contento y muy agradecido", añadió. Tras la marcha de Rubén, Cantalapiedra se convirtió en la nueva parásita que tendrá que convivir durante varios días con Kiko Matamoros y Yulen Pereira, quienes disfrutarán de unos días en el Paraíso.

Lydia Lozano, a cuchillo contra Enrique del Pozo

La expulsión de Rubén se debatió posteriormente en plató, donde Lydia Lozano aprovechó para cargar contra Enrique del Pozo, acusándolo de haber arruinado el concurso de su pareja: "Aquí hemos disfrutado mucho con Rubén a pesar de lo mal que se ha portado con los cámaras, con los compañeros, con Alejandro... Pero creo que el público ha echado esta noche a Rubén por Enrique del Pozo, él se ha cargado el concurso de su novio", sentenció.