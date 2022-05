Rubén Sánchez Montesinos está envuelto en numerosas polémicas durante esta edición de 'Supervivientes'. Su experiencia en Playa Paraíso no está siendo enriquecedora: molesta a los trabajadores, pasa hambre, tiene una actitud negativa, se enfrenta a sus compañeros... Su situación de parásito no le permite más que sobrevivir y luchar para que los compañeros que van a la playa sean generosos y le den algo de comer.

Rubén Sánchez Montesinos y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes 2022'

Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón han disfrutado de Playa Paraíso, o al menos lo han intentado. Durante esta experiencia, su relación con el parásito no fue enriquecedora y Jorge Javier Vázquez regañó en directo a Montesinos para que esto no vuelva a suceder: "Rubén, tienes que recordar que, para la gente que va ahí, el paraíso es un premio. No puede convertirse en un infierno". Montesinos ha justificado su actitud confirmando que se siente engañado: "Habíamos hecho un trueque, iba a comer pasta y al final yo no he comido pasta".

El programa de Bulldog TV hace pasar hambre a sus concursantes y esto lleva a reaccionar de maneras inexplicables. El presentador insistió en que lo grave es que el parásito no ha cumplido con las normas del programa, pues los parásitos tienen prohibido hablar con los concursantes que pisan la playa. Lo que sí está permitido es intentar conseguir, de otra manera, que le den comida a cambio de algo que ellos necesiten para la supervivencia. Precisamente, Rubén se enfadó porque no cumplieron el trato que hicieron.

Rubén se pone a la defensiva con Jorge Javier Vázquez

El de 'Sálvame' dejó claro que sus compañeros están en esa playa a modo de paraíso y que no tienen la obligación de darle de comer. Incluso añadió que los concursantes le dieron al parásito el pescado más grande que tenían. Rubén tachó a sus compañeros de "hombres que no cumplen sus promesas" y se enfrentó al presentador por no compartir su opinión. El de Telecinco no ha querido seguir y ha dejado claro que ellos no están obligados a nada y que el superviviente debe limitarse a cumplir sus normas.