Rocío Flores estalla por las críticas de Fani en 'Supervivientes': "Voy a ser la gilipollas de la edición"

Los días van pasando en Honduras, y con ello también llegan nuevas broncas, como la emitida esta noche, 8 de marzo, en el debate de 'Supervivientes'. Todo ha comenzado con una conversación entre Fani y Ferre, al que la chica le ha comentado que Rocío siempre estaba preguntando a ver si hablan de ella. Ante esto, Cristian le comentó a la hija de Antonio David que "Ivana la nominó por ser una falsa, por cosas que había visto. Dijo que había hablado de ti".

Rocío explota en 'Supervivientes 2020'

Ante este comentario, la nieta de Rocío Jurado ha afirmado que "me sorprende porque si estás todo el día pegada a mí y de repente vas soltando eso de mí... Al final la gilipollas de la edición va a ser Rocío. ¿Qué tipo de problema tienes para ir rajando de mí? Uno me traiciona nominando, otro va rajando de mí, otros dos me hacen la vida imposible... ¿Esto es 'Supervivientes' o qué es?".

Rocío y Barranco hablan mediante signos

Pero Rocío Flores no solo ha hablado con Cristian, sino que a pesar de que tienen prohibido hablar con gente de otro grupo, Albert Barranco ha podido hacer entender a la joven, mediante señas y signos, que su compañera Fani había hablado de ella muchísimo con otros concursantes.

Él mismo le contaba a su compañero Nyno que en el otro grupo "estaban queriendo decir que Fani nos ha puesto a parir a todos. Yo le he dicho a Roci que también ha largado de ella. A saber qué es lo que estaban hablando para llegar a la misma conclusión que nosotros estando en distinto grupo".