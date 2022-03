La convulsa situación en el círculo que rodea la figura de Rocío Jurado parece no tener solución. Sin embargo, van pasando los días y las informaciones que salen a la luz dejan en muy mala posición a algunos miembros de este ya mítico clan televisivo. Algunos rostros de 'Sálvame naranja' han apuntado directamente a las inesperadas influencias que Rocío Flores y Gloria Camila ejercerían en sus familiares. Realmente, ¿gozan de tal nivel de poder?

Gloria Camila Ortega y Rocío Flores

La hija de José Ortega Cano confirmó a los espectadores de 'Ya son las ocho' que Kiko Jiménez fue la persona que le causó una anorexia nerviosa: "Por su culpa, me quedé en 47 kilos", sentenció. Veinticuatro horas después, el colaborador no dudó en responder desde el plató del formato de La fábrica de la tele y azuzar todavía más el fuego en el matrimonio del torero con Ana María Aldón.

Aprovechando la aparentemente mala racha que atraviesan y los ultimátums que se habrían dado, Jiménez aseguró que Gloria "es la que maneja ahí los hilos". Minutos después, sacó a la luz un feo bastante desagradable: dejó colgada a la mujer de su padre como modelo de cara a la presentación del trabajo con el que finalizaban los estudios de Aldón.

El programa seguía su curso y el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' siguió destapando supuestos desplantes. Gloria Camila habría intentado engañar a Ana María, utilizando un falso viaje con 'Volverte a ver' para no cumplir su palabra. Poco a poco, la tensión de plató iba aumentando, con María Patiño confirmando las palabras de su compañero: "No se corta un duro en decir 'ni me ha apoyado ni me ha ayudado'", sentenció, en relación a las reacciones de Aldón en ese momento.

Rocío y Gloria "tejen el arco de las influencias"

Instantes después, Jorge Javier Vázquez se levantó para dar paso a un psicóloga, pero lanzó una reflexión hacia la dirección del programa: "Cuidado, David, porque acabo de caer... ¿Por qué se llevan tan bien al final Gloria Camila y Rocío Flores?", sentenció. De esta manera, el presentador equiparó a ambas figuras, quienes tendrían mucho más poder del que parece, según pudo interpretarse a raíz de sus palabras.

"Entre las dos, tejen el arco de las influencias y de las estrategias familiares", prosiguió. Los pensamientos de María Patiño volvieron a transformarse en declaraciones, dejando en muy mal lugar a las jóvenes: "El papel de las niñas es exactamente el mismo. [...] Tienen un papel en la casa que no es de hijas", concluyó. Sus comportamientos tendrían bastante que ver con esta vorágine de acusaciones cruzadas y dramas constantes.