Como si de las tramas de una novela turca se tratase, Rocío Flores sigue inmersa en un periplo de silencios y zascas. Mucho se ha hablado de la supuesta infidelidad de Manuel Bedmar, su entonces pareja, aunque la colaboradora siempre quiso mantenerse cauta ante su "vida privada", negándose en todo momento a pronunciarse. Sin embargo, un presunto despiste ha confirmado que siguen manteniendo una relación.

Rocío Flores y Manuel Bedmar

El viernes 4 de marzo, Rocío Flores fue muy clara: "Jamás en mi vida he cruzado el límite ni de comercializar de mi relación ni de hablar de absolutamente de mi intimidad", sentenció, minutos antes de señalar a Rocío Carrasco como la culpable de su "fusilamiento" mediático. Dos semanas después, la exconcursante de 'Supervivientes 2020' tomó asiento en el matinal de Unicorn Content para opinar de los problemas en el matrimonio que conforman José Ortega Cano y Ana María Aldón: "¡Qué viva el amor, que es lo que cuenta!", aseguró con una sonrisa tensa.

Asimismo, no dudó en comentar que, si ellos aseguran estar enamorados, ella no era nadie para decir lo contrario. Sin embargo, los minutos pasaban y Joaquín Prat quiso conocer la opinión de su compañera ante las palabras de Aldón: "Dice que qué haces hablando de su vida si tú no hablas de la tuya", sentenció. Flores, en ese momento, miraba hacia otro lado con una sonrisa irónica: "Yo nunca he hablado de tu matrimonio", llegó a expresar, pese a haber visto segundos antes un vídeo donde sí que lo estaba haciendo.

Rocío estaba a punto de confesar, aparentemente, sin darse cuenta: "Y, por otra parte, si a lo que te refieres con no hablar de mis cosas es a no hablar de mi relación, pues lo único que te puedo decir es que mi pareja, hasta día de hoy, no es un personaje público porque así lo ha decidido...", aseguraba, cuando fue interrumpida por el presentador: "¡Coño, espera! Es tu pareja", sentenció elevando el tono de voz.

Rocío Flores, en 'El programa de AR'

Asintiendo y con una sonrisa nerviosa, Flores respondió: "Déjame que aclaro esto y sigo con lo otro". Pese a sus intentos por evadir la cuestión, Prat no quiso perder la oportunidad de escuchar de su boca las palabras mágicas: "Sí, es mi pareja", reiteró mientras se colocaba el pelo compulsivamente. El tiempo pasaba y, como era de esperar, su desliz no iba a pasa desapercibido.

Olga Moreno estaría detrás de la reconciliación

Siete minutos después de que los relojes marcasen las 13:00h, Rocío Flores parecía querer salir de escena, comentando que era el turno de la publicidad. El haber dicho sus pensamientos en alto provocó que Joaquín Prat reaccionase: "Vosotros a lo vuestro, el que tiene que manejarlo soy yo". Segundos antes, Miguel Ángel Nicolás quiso conocer si Olga Moreno había sido la "celestina" para que ambos no rompiesen la relación.

La habitual de 'El programa de AR' prosiguió con su particular alegato: "No he tenido ningún cambio en mi vida. [...] A Olga le cae muy bien Manuel y le apoya sin ningún tipo de fisura", sentenció. Asimismo, vio conveniente aclarar que "todos" se apoyan mutuamente, aunque se negó a responder de dónde procederían los ingresos de la pareja de Marta Riesco, un día después de publicarse que sobrevive gracias a los "donativos" de sus seguidores.