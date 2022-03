Rocío Flores no coincidirá con Marta Riesco como colaboradora de 'Ya son las ocho' tras no llegar a un acuerdo

Rocío Flores se ha quedado a punto de dar pasos adelante en su carrera televisiva. Después de haber defendido a Antonio David Flores en 'GH VIP 7', donde debutó frente a las cámaras, se convirtió en concursante de 'Supervivientes 2020' tan solo unos pocos meses después. A partir de ahí comenzó a ser considerada un personaje público más y en abril de 2021 iniciaba su labor de colaboradora en 'El programa de Ana Rosa'.

Aunque en un principio dicho fichaje iba a ser para comentar 'Supervivientes 2021', donde Olga Moreno concursaba, tras finalizar el reality show, la hija de Rocío Carrasco continuó su labor de tertuliana, en parte por cómo todos los temas relativos a sus padres continuaron presentes en la agenda del corazón. No obstante, Rocío Flores ha estado unas semanas en negociaciones con Unicorn Content para ampliar su aparición en pantalla fichando como colaboradora de 'Ya son las ocho', como ha sabido en exclusiva FormulaTV.

Rocío Flores ficha como colaboradora de 'Ya son las ocho'

De hecho, su debut en el programa vespertino que presenta Sonsoles Ónega estaba programado para principios de marzo, una fecha que se fue retrasando mientras se prolongaban unas negociaciones que han acabado quedando en nada. Y es que finalmente, no se ha llegado a ningún acuerdo y Rocío Flores no hará doblete en la cadena. Dada la relevancia que ha ido adquiriendo Flores en el tiempo y los continuos conflictos dentro de su familia, no era de extrañar que el equipo de Unicorn Content se hubiera interesado en contar con ella pare esta otra aventura.

De haberse llevado a cabo, la joven afianzaría su relación con la productora, la misma con la que lleva casi un año trabajando en 'El programa de Ana Rosa'. Además, con la próxima llegada de 'Supervivientes 2022' y los rumores de que su exnovio Manuel Bedmar podría ser concursante, tenerla entre sus filas era un gran aliciente para el público.

¿Con quién habría compartido mesa?

Gloria Camila y Rosa Benito son colaboradoras habituales del espacio, por lo que Rocío Flores habría incrementado el clan Jurado dentro de 'Ya son las ocho'. Pero es que además, también podría haber coincidido con Isabel Rábago, amiga de Rocío Carrasco, y con Marta Riesco uno de los personajes más mediáticos desde que se anunció su relación con Antonio David, el padre de Rocío Flores.