Rocío Flores, harta de Antonio Pavón en 'Supervivientes 2020': "No hagas clases entre mujeres y hombres"

La noche del martes 25 de febrero, Telecinco y Cuatro emitieron la primera gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', con Carlos Sobera como presentador. Una cita en la que se mostraron nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes, entre ellas, la disputa entre Rocío Flores y Antonio Pavón a raíz de la construcción de la cabaña para el grupo de los siervos.

Rocío Flores y Antonio Pavón, enfrentados en 'Supervivientes 2020'

"Si queréis dormir ahí y que os suba un escorpión por la cara, de lujo. Yo, ahí, no voy a dormir", declaró Flores, a la hora de elegir entre establecerse entre los árboles o en la playa, decisión en la que se decantaba por el segundo emplazamiento. "Yo no tengo nada de qué hablar, yo tengo mi opinión. Aquí, como las decisiones las tomáis vosotros...", criticó la concursante, en medio del debate entre sus compañeros, momento en el que Pavón replicó que "yo como líder no tomo ninguna decisión". "Tú como líder tomas muchas decisiones", criticó Rocío, antes de que sometieran la decisión a votación, lo que decantó la balanza por cobijarse entre los árboles. "Os importa que los que queremos dormir abajo, ¿utilicemos una esterilla?", planteó José Antonio Avilés quien, al igual que Rocío, prefería establecerse más cerca del mar, algo con lo que sus compañeros no tuvieron ningún problema.

"Ya solo faltaba que encima tuviera que dormir en la arena", comentó su compañera, quien no tardó en añadir que "y, aunque importe, yo se la cojo, me da igual". "No voy a seguir las órdenes de aquí mi señor capitán. Estoy hasta las narices", manifestó Flores. "Aquí ha quedado claro que la decisión la hemos tomado entre todos, ¿no? Yo me limpio las manos", señaló por su parte Pavón, sobrepasando la paciencia de Rocío. "Te lo voy a explicar por si acaso no lo has entendido a lo largo de toda esta semana, porque ya llevo acumulándolo y me toca las narices. Aquí te hartas de decir durante todos los días, que ciertos compañeros no hacemos nada", defendió Flores, antes de que ella y Pavón señalaran a los concursantes que el concursante consideraba más trabajadores, entre ellos Ana María Aldón, Elena Rodríguez, Ferre, Albert Barranco, él mismo y Rocío, "en ocasiones también".

"Aquí no hay machismo ni feminismo"

"Pero no digas mentiras, ¿eh? Mentiras, no", añadió Pavón, ante lo que su compañera replicó que "yo no miento", algo con lo que el concursante no estuvo de acuerdo. "¿En qué estoy mintiendo?", cuestionó Flores, ante lo que el aludido defendió que "yo no doy órdenes a nadie", desatando un leve rifirrafe sobre el asunto. "Te aclaro, que la próxima vez que vayas a por leña, nos nombres a todos", instó Rocío, quien en medio de la disputa discutió con su compañero también sobre la hora a la que se iba a dormir el torero, del que señaló que "te acuestas el primero".

"¿Qué dices? ¿Por qué mientes, Rocío?", replicó Pavón, incrédulo. "A mí el cinismo, no", replicó Flores, ante lo que Antonio le echó en cara que "me tienes cruzado y es problema tuyo y de tu cabeza". "Simplemente, te estoy pidiendo que cuando vayas a hacer algo, lo hagas entre todos. Que no hagas clases entre mujeres, hombres y viceversa", le reprochó Rocío. "Todo lo contrario. Para mí, hombres y mujeres somos iguales. No tergiverses. Aquí no hay machismo ni feminismo", defendió Pavón, tras lo cual su compañera optó por zanjar la conversación alejándose de él.