Rocío Flores recuerda cómo vivió la muerte de su abuela, Rocío Jurado: "Ni me despedí de ella"

Los concursantes de 'Supervivientes 2020', a pesar de tener sus diferencias, son una piña y por las noches actúan como tal. Aprovechan para contarse diferentes vivencias y conocerse mejor. Rocío Flores nació en el candelero público al ser la nieta de Rocío Jurado, alguien por quien sus compañeros también le han preguntado. En esta ocasión, era José Antonio Avilés quien le contaba a Rocío cuáles eran los momentos que más recordaba de su abuela.

Rocío Flores hablando con sus compañeros en 'Supervivientes'

El primer recuerdo que nombró Avilés fue la rueda de prensa que Rocío Jurado dio en el jardín de su casa anunciando su enfermedad. La superviviente recordó entonces la muerte de su abuela con mucha pena: "Yo lo pasé muy mal, fue muy traumático". A pesar de tener apenas diez años, ya era consciente del gran vínculo que le unía a su abuela, pues estaban siempre juntas: "Estábamos José, Gloria, David y yo siempre en casa con ella".

Flores siguió sincerándose, aportando un dato que muchos desconocían: "Yo ni siquiera la vi enferma, ni me despedí de ella", seguía contestando a las preguntas de sus compañeros. "Me costó la vida volver a escucharla, no podía poner una canción de ella ni que nadie me la nombrara...", recordaba con agobio uno de los momentos más difíciles de su vida. Avilés se interesó en la razón por la que no pudo despedirse de su abuela, pero Rocío no tuvo una respuesta clara.

Reacciones en plató

Estas imágenes se vieron en 'Supervivientes: Tierra de nadie' y Gloria Camila se encontraba en plató, así dio su versión de lo que ocurrió, contestando a la pregunta de Avilés: "Éramos todos muy pequeños y cada uno estábamos en nuestras casas, ella estaba con su madre y ya cada uno decidió que los niños mejor estaban apartados", relató. Suso quiso remarcar lo "generosa" que estaba siendo Rocío Flores al contar cosas de su familia, ya que era lo que "toda España quería escuchar" y que el hecho de que haya abierto así su corazón hará que "la audiencia empatice más con ella".