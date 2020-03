Antonio David Flores y Belén Ro, en pie de guerra en 'Conexión Honduras': "Llevas 20 años hablando de tu vida"

Uno de los puntos fuertes de 'Supervivientes 2020' es la cantidad de conflictos que tienen abiertos colaboradores, familiares y defensores en plató. Si la situación entre Sofía Suescun y Gloria Camila parecía insostenible, parece que hay una que está a punto de superarla, la de Antonio David Flores, padre de Rocío Flores y su defensor, y Belén Rodríguez, comentarista de realities de Mediaset.

Antonio David Flores y Belén Ro., en 'Conexión Honduras'

La mala relación entre ambos viene de la incorporación de Belén Rodríguez a comentar el concurso en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La colaboradora se mostró públicamente en contra de Rocío Flores, a la que calificó la "gran decepción" de la edición, palabras que ha reiterado en esta Gala 4, lo que ha derivado en otra gran discusión entre ellos. "Tienes que ser más objetiva", pedía Antonio David, a lo que Belén Ro. indicaba: "No puedo ser objetiva si mi trabajo es dar mi opinión". Comenzaba en lance de cuchillos.

"¿Hay posibilidad de que yo comente un reality sin que se me ataque personalmente? ¿Tú sabes cuánto tiempo llevo yo viendo realities?", espetaba Belén Rodríguez a Antonio David, ya que la colaboradora estaba criticando la "milagrosa" recuperación del hombro de Rocío Flores y seguía insistiendo en que era la que más comía sin esforzarse en ninguna prueba. No obstante, no ha podido terminar de expresar su opinión, ya que el padre de la aludida comenzó a interrumpir, echándole en cara que tan solo llevase una semana comentado 'Supervivientes 2020'.

La estocada de Belén Ro.

Quién lleva más haciendo qué parece ser el argumento que utilizan constantemente el uno y el otro para atacarse. Así, mientras que Belén Rodríguez se escudaba en su trayectoria profesional, Antonio David Flores también lo hizo: "De los 30 años que tiene Telecinco, yo llevo 20 trabajando aquí", a lo que la colaboradora respondió con dureza: "Sí, hablando de tu vida".

No obstante, sus opiniones sobre Rocío Flores no solo le han valido una enemistad con Antonio David. Violeta Mangriñán también se ha puesto por bandera defender a la nieta de La Más Grande y acusó a la colaboradora de tener una fijación especial por ella: "Es abusivo el odio que desprendes sobre Rocío Flores", sentenciaba la exsuperviviente.