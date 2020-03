Belén Rodríguez estalla ante Antonio David Flores: "Por no querer hablar de ti he estado muchos meses en casa"

Si hay una tensión constante en el plató de 'Supervivientes' esa es la existente entre Antonio David Flores y Belén Rodríguez. Los dos colaboradores no son capaces de encontrar la armonía entre ellos y viven día sí y día también un enfrentamiento en el reality con Rocío Flores en el medio. El último ha tenido lugar durante la quinta gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Antonio David Flores y Belén Rodríguez discuten por Rocío Flores en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

El programa había dado paso a un vídeo en el que se volvía a sacar a relucir el caché de la hija de Rocío Carrasco. Al terminar de verlo, Belén Rodríguez quiso dar a conocer su punto de vista: "La que saca nuevamente el tema del dinero es Rocío porque es a la que le interesa reivindicar", explicaba. "Ella quiere demostrar a los espectadores que es una persona muy importante".

Antonio David Flores no pudo evitar responder a la acusación de la periodista: "Ella no tiene que demostrar nada. Tiene el caché como el resto de concursantes". Rodríguez terminaba por levantarse de su sitio ante la impotencia de no poder hablar por las interrupciones del padre de la mencionada, a lo que le aseguraba que "es un maleducado". "No, la maleducada eres tú", le devolvía Flores. "Solo estás aquí para hablar de Rocío Flores".

El parón de Belén Rodríguez

Belén Rodríguez decidió desaparecer de la televisión durante un tiempo a finales de 2019. La experta en realities le ha espetado esto a Flores, acusándolo de que por gente como él decidió marcharse temporalmente de la pequeña pantalla: "Por no querer hablar de Rocío Flores y de ti he estado muchos meses en mi casa por una decisión voluntaria, así que no me toques más las narices, porque no me quiero juntar con gentuza como tú".

Sin embargo, estas duras palabras no conseguían frenar al padre de la concursante, quien seguía desmintiendo todo lo que comentaba Rodríguez. "Me gustaría que este señor, si no es capaz de tener a su hija en un concurso y a enfrentar opiniones de colaboradores, que la saque del concurso", clamaba la periodista, volviendo a ser interrumpida y terminando su tiempo para hablar al tener que dar Jordi González paso a otro tema.