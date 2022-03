Amador Mohedano fue el invitado de 'Viernes deluxe' el pasado 18 de marzo. El tío de Rocío Carrasco se sentó en el programa para analizar las últimas polémicas relacionadas con su familia, pero, minutos antes de que empezara el programa, se topó con Rosa Benito a su entrada a los estudios de Mediaset España. Sin embargo, este encuentro, en el que se criticó a la colaboradora de 'Ya son las ocho' por no saludar a su exmarido, no fue tan espontáneo como quisieron hacer creer.

Tres días después de este encuentro, Rosa Benito ha aclarado lo sucedido en 'Ya es mediodía', acusando al programa de La Fábrica de la Tele de orquestar una encerrona. "Cuando salgo de aquí ('Ya son las ocho'), tengo una cámara que me empieza a preguntar por unas imágenes", explicaba, antes de justificar que el foco de la cámara le impedía ver lo que había a su alrededor.

Rosa Benito y Amador Mohedano

"Me cuentan que a Amador lo tienen parado, esperando a que yo salga de mi trabajo. ¿Por qué se me echa a mí a los perros? ¿Por qué Amador, que está parado y sabe que salgo a las 21h, no me saluda él a mí? Porque yo no lo veo a él", se quejaba Benito, que no comprendía cómo las críticas habían ido hacia ella cuando su exmarido sabía que estaban a punto de cruzarse porque una azafata lo tenía retenido a la espera de que ella saliera.

Para añadir más leña al fuego, Marta López servía de portavoz a Mohedano y explicaba que este aseguraba no haber visto a su exmujer hasta que no estuvo a cuatro metros de distancia. "No es verdad. Está mintiendo. Estoy diciendo que él estaba parado con una persona. Él es el que no me saluda", contradecía Rosa Benito, quien también aprovechaba para negar que lo hubiera llamado para que no se sentara en el programa.

Acusaciones de manipulación

Después de destapar el montaje preparado por 'Deluxe', Rosa Benito ha hecho frente a las acusaciones que se vertieron en ese programa acerca de si tiene manipulado a Amador Mohedano. "Me parece muy fuerte que digan que tengo a Amador manipulado. No es verdad y él sabe que no estoy mintiendo", se defendía. Más adelante, se dirigía directamente a él: "No te he tenido manipulado nunca. En mi vida".