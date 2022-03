Es evidente que, desde que decidió abandonar 'Sálvame', Rosa Benito no mantiene una estrecha relación con Jorge Javier Vázquez. Esto se ha hecho patente después de que el presentador le dedique un artículo a la exmujer de Amador Mohedano en la revista Lecturas donde se despacha sobre su actitud en Twitter.

Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito, enfrentados por un retweet

El catalán comenzaba lanzando un mensaje de manera tajante: "¿Podría afirmar que Rosa Benito es una persona retorcida? Sí, con todas las letras". El enfado de Vázquez tenía un motivo, y es que Benito retuiteó en su cuenta de Twitter un mensaje de un usuario que suponía un dardo hacia Mediaset: "La telenovela 'Tierra amarga' es líder absoluta en su franja de emisión, como todos los días".

Esto cabreó enormemente al de Badalona: "Jamás, repito, jamás se me ocurriría retuitear nada que fuera en contra de un programa de la empresa en la que trabajo. Pero, claro, yo soy un profesional". Vazquez también hurgó en el pasado de la excolaboradora, siendo muy claro con ella al recordar que su programa, 'Sálvame', la acogió con los brazos abiertos durante mucho tiempo: "Por mucho que le escueza que un programa no le rinda pleitesía, no debe olvidarse de que ese programa también la salvó de su ruina económica". El presentador concluye: "'Sálvame' la convirtió en un personaje de primera línea".

Todavía lejos de una posible reconciliación

El presentador de 'Supervivientes' ha dejado claro sus discrepancias con Rosa Benito, afirmando que "vive en el resentimiento y aprovecha cualquier motivo para echarnos por tierra". La colaboradora de 'Ya es mediodía' utilizó una intervención en este programa para recordarle: "Yo a esta cadena le he dado mucho", frase que llama la atención de Vázquez, pues asegura que "nada le parecerá suficiente, nunca se verá recompensada". Estas palabras demuestran que, por ahora, no habrá una acercamiento entre ambos.