Rosa Benito le tiende la mano a Rocío Carrasco: "Yo sí te quiero en mi vida"

Tras la emisión de 'El precio del silencio', un especial donde se analizaron las intervenciones de diez familiares de Rocío Carrasco, el drama en la familia Ortega-Mohedano continúa. Por su parte, Rosa Benito se ha pronunciado en 'Ya es mediodía' durante la mañana del 14 de febrero de 2022 para dejar clara su postura al respecto y, sorprendentemente, tenderle la mano a su sobrina después de que ella asegurase que parte de su familia "no le aporta bien, sino mal".

Rosa Benito en 'Ya es mediodía'

"Yo sí te quiero en mi vida, y me gustaría tener una conversación contigo. Hablar. Decir lo que nos tengamos que decir. A mí sí que me gustaría tener una conversación porque nosotros hemos sido una familia maravillosa", decía Rosa Benito tras escuchar las declaraciones de su sobrina en el ya mencionado programa. "¿Qué ha pasado? No lo sé, me gustaría sentarme y que me contaras. Yo sí te quiero en mi vida", repetía de nuevo.

"Yo no me voy a posicionar, que para querer a la gente, tú no te tienes por qué posicionar y yo a ella la quiero, y ella lo sabe. Y lo que no quiero en mi vida, lo aparto, pero yo no me voy a apartar de la familia, que es mi familia, porque son tíos de mis hijos, primos de mis hijos, familia mía, donde hemos vivido mucho y de todo", respondía a Miguel Ángel Nicolás, quien le presentaba que ese posible acercamiento podría suponerle un problema con otros miembros de la familia.

¿Una familia idílica?

"Y ella ha estado en esa parte también. Aunque ella no haya querido estar en la familia. Yo sí te quiero, Rocío, en mi familia. Y te lo digo con todo el amor del mundo", añadía Rosa Benito. "¿Va a recoger ese guante?", le preguntaba Sonsoles Ónega. "No lo sé, yo estoy hablando con el corazón. Si ella dice que no, yo digo que sí. Ya lo que ella piense, no lo sé", respondía ella.