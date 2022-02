Rocío Carrasco ha roto de nuevo su silencio abriendo los ojos a los espectadores. La hija de Rocío Jurado confesó que ha llegado hasta el punto de querer quitarse la vida después de haber vivido un infierno, pero se encontraba con las fuerzas suficientes para poder hablar. De hecho, tuvo tiempo para comentar en 'Montealto' todo lo que la rodeaba, desde su hija Rocío Flores o su exmarido Antonio David Flores, hasta de los Ortega y también los Mohedano.

Rocío Carrasco y Rosa Benito

Otra de las afectadas ha sido Rosa Benito, pues sus palabras ahora están en cuestión más que nunca. Ha sido en el especial de 'El precio del silencio', donde se ha desmontado gran parte de lo que la colaboradora había contado todo este tiempo. La cuñada de Rocío Jurado no ha parado de estar en el punto de mira como una de las protagonistas que se encuentran en esta historia, con diferentes opiniones respecto a la verdad de Rocío Carrasco.

Rosa Benito terminó con lágrimas en el plató de 'Ya es mediodía', después de haber escuchado el alegato de Carrasco en el capítulo cero de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Es más, se mostró devastada por las imágenes que acababa de ver, pero quiso mandarle a su sobrina un mensaje: "Si me necesita, voy a estar ahí. Nunca he dicho esto de ella. Jamás, porque es hija de la persona que más he querido, junto a mi madre, mis hijos, con los míos, con mi gente. Jamás hablaré mal de ella y estaré con ella si me necesita. Quiero escucharla, tiene todo el derecho a hablar", dijo.

Ni una sola llamada

'Montealto' puso sobre la mesa un análisis que desmontaba los argumentos de la que fuera tía política de Rocío Carrasco, ya que, a estas alturas, todavía no se ha puesto en contacto con su sobrina. Ha quedado constancia de la dejadez de Rosa Benito ante la vida de Rocío, que no ha parado de dar giros constantes. "Rosa Benito no llamó a su sobrina ni esa semana, ni durante las 13 semanas de emisión del programa, ni durante los 314 días que han pasado hasta hoy".

Así se aseguraba en el formato de La fábrica de la tele, pese a todos los alegatos de Rosa desde 'Ya es mediodía': "De mí no va a hablar y, si habla, va a decir cosas muy bonitas porque siempre he estado con ella", aseguró en el pasado. Sin embargo, tendrá que responder a esta cuestión que, para muchos, se ha convertido en su gran mentira.

Eso sí, Rocío Carrasco ha vuelto a dejar claro lo que piensa sobre su tía: "Según cuantas veces suene su teléfono, así va cambiando de versión y va cambiando de opinión y va cambiando de registro, Rosa es veleta", aseguró. De esta manera, las lágrimas constantes de Benito, así como sus palabras se pusieron en entredicho. ¿Por qué razón se ha mostrado tan afectada la colaboradora y no ha dado el paso de posicionarse con la que fuera su sobrina?