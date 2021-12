La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' alcanzó su cuarto programa en Telecinco el miércoles 1 de diciembre, en el que las chicas del reality se enfrentaron a su segunda hoguera. En el caso de Rosario Cerdán, la valenciana descubría que su pareja, Álvaro Boix, había compartido varios besos con Sabela, una de las solteras. Un descubrimiento que llegaba después de que ella misma hubiera traspasado los límites con Suso, lo que no evitó que rompiera a llorar, dolida por el comportamiento de su novio y sus palabras sobre su relación.

Rosario llora al descubrir los besos entre Álvaro y Sabela en 'La isla de las tentaciones'

"Me espero lo mismo o peor. Habrá dado un paso más allá, seguro", apostaba Cerdán, muy segura, antes de ver imágenes de su novio hablando con cierto cachondeo sobre su relación sentimental, además de bailando muy pegado a su tentadora predilecta. "Ha visto imágenes mías, es un vengativo de cuidado y le ha venido de puta madre", declaraba la valenciana, tras lo cual se decantaba por que entre su pareja y Sabela solo había "tensión sexual. Él se suelta la coleta y le da igual lo que venga". A continuación, Cerdán y sus compañeras se quedaron anonadadas al ver cómo Boix no solo compartía sensuales lametones con la soltera, sino que acababa besándose con ella.

"Lo conozco tanto... yo sabía que de fiesta era así y me tachaba de loca", lamentaba la valenciana. "No quiero parecer hipócrita: yo también he pasado el límite, pero considero que lo he hecho diferente", añadía la participante, rompiendo a llorar, antes de señalar que "él cuando ha hecho esto, no sabía que yo había pasado ningún límite". Cerdán confesó que "duele, porque tengo una vida con él, llevo muchos años con él", e incluso compartió el hecho de que, antes del reality, recibió un mensaje de su madre en el que le suplicaba que "volváis juntos, porque quiero a Álvaro como yerno. Así que sé que podéis con esto y lo que venga".

Así ha sido la reacción de Rosario al ver los besos de Álvaro y Sabela



???? #LaIslaDeLasTentaciones4 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/UCl8gxHn1L — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 1, 2021

"No me voy a reprimir"

Rosario, perpleja por el comportamiento de su pareja en 'La isla de las tentaciones'

"¿Este chico me ha querido algún día de su vida?", cuestionó Cerdán. El programa le enseñó entonces imágenes en las que, a través de juegos, Boix confirmaba haberle sido infiel, al igual que se mostraron más besos entre el valenciano y Sabela, e incluso una conversación entre ambos en la que el novio de Cerdán manifestaba su deseo de tener "una relación sana" y le regalaba una pulsera a la soltera.

"Él me dijo que siempre que llevara esa pulsera, íbamos a estar bien y coge y se la regala a la otra", protestó la valenciana. "¡Estoy harta! Aquí he congeniado con alguien, de verdad, y no me voy a reprimir, porque me lo merezco", aseguraba además Cerdán, dolida por el hecho de "ver cómo, después de cuatro años intentándolo, a Álvaro le dé igual todo. Y yo me he sentido a gusto con un chico y tengo conexión, quiero seguir dejándome llevar".