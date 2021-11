La tercera entrega de 'La isla de las tentaciones 4' dejó tras de sí un inesperado momento en su emisión en la noche del 24 de noviembre: los habitantes de las dos villas del reality tuvieron que despedirse de dos de sus habitantes, por decisión de sus protagonistas. Una decisión tras la cual se incorporaron dos nuevos nombres a la lista de solteros de la edición: el ya veterano Simone Coppola, quien fuera tentador de Marta de Lola, y Jennifer, la cual había tenido una estrecha relación con Josué Bernal en el pasado.

Jennifer habla con Josué a su llegada a 'La isla de las tentaciones'

Jennifer fue la primera en llegar a Villa Playa, donde se describió como una "amante de las locuras" y asegurar haber "venido porque todo lo que empiezo, lo termino, y estoy aquí para demostrarlo". "Ya empezaste algo", apuntó Bernal, puesto que ya la conocía. "Era una chica que iba a entrar a pretenderme en mi trono y tuve conversaciones con ella que a Zoe le sentaron mal", explicó el marbellí, quien apostó por que su pareja "va a entrar en cólera, porque con Jennifer tuve un desliz a los inicios de nuestra relación y como que la tiene un poco enfilada". "Le di falsas esperanzas y ahí se quedó la cosa", aseguraba el participante, ante la incredulidad de la recién llegada. "Si sabías que estabas con Zoe, tampoco habrías seguido el rollo. Si lo hiciste, fue porque yo te gustaba realmente", apostó la soltera, ante lo que el aludido reconoció que "en ningún momento he dicho que no me gustases".

En cuanto a Villa Paraíso, las chicas y sus tentadores recibieron a Coppola, al que conocían por su paso previo por el reality. "Estoy otra vez aquí con muchas ganas de conocer a todas las chicas y, si tiene que pasar algo, que pase", dejaba caer el italiano, cuya presencia destacó especialmente a ojos de Zoe Mba, novia de Bernal. "Me ha llamado la atención porque físicamente es un chico atractivo y es del rollo que me gusta", admitió la barcelonesa, quien incluso se decantó por darle una cita, puesto que "como no he tenido conexión con ninguno de los chicos que hay aquí, se la quiero dar a Simone porque no lo conozco". "A Josué le va a molestar que le dé la cita a Simone porque sabe que es un chico muy parecido a él y quiero que mi novio sienta que me puede perder", declaró Mba, ante las cámaras del programa.

A Zoe le ha gustado Simone, ¿pensáis que puede pasar algo entre ellos?



???? Puede ser

?? Para nada



???? #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/A9fHHjNgB1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 24, 2021

Cuatro solteros expulsados

Simone se convierte en la segunda cita de Zoe en 'La isla de las tentaciones'

La llegada de ambos solteros a cada una de las villas se producía después de que tanto los chicos como las chicas tuvieran que expulsar a dos de sus solteros. De ese modo, los habitantes de Villa Playa se despidieron de Czarina y Carmen, mientras que, en Villa Paraíso, Víctor e Iván ponían fin a su aventura. "Me siento afortunada de haber podido venir y vivir esta experiencia. Esta gente es maravillosa y voy a echarlos de menos a todos", manifestó quien fue la primera de los expulsados. "Ahora que empezaba a encontrar mi sitio con los chicos, me he tenido que ir y me ha sorprendido", lamentaba por su parte Carmen.

"No me lo esperaba. He podido tener conversaciones más con una que con otras y pensaba que había surgido algo más", confesaba Víctor, al ser el primer expulsado por las chicas, algo que consideró "una decepción". "Me he mantenido fiel a como soy y no me siento mal en ese aspecto", matizó el soltero. "A lo mejor ellas buscan otra cosa, un apoyo, un amigo, y yo soy más distante. Me da pena irme", manifestaba Iván, "decepcionado conmigo mismo y, a la vez, contento de haber estado aquí y haber disfrutado de mis compañeros y de este pedazo de sitio".