La noche del 24 de noviembre, Telecinco emitió la tercera entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los chicos se enfrentaron a su primera hoguera. Mientras que la mayoría de los habitantes de Villa Playa no se llevaron grandes sorpresas, no ocurrió lo mismo con Álvaro Boix, novio de Rosario Cerdán, quien a pesar de mostrarse en un principio optimista, terminó llorando al ver la complicidad que existía entre la valenciana y Suso, uno de los tentadores, con el que incluso parecía haber estado a punto de besarse.

Suso y Rosario en las imágenes de la hoguera de Álvaro en 'La isla de las tentaciones'

"Estoy tranquilo. Pienso que voy a ver imágenes buenas de ella, nada fuera de lo normal", apostaba el valenciano, antes de abordar unas primeras imágenes en las que se veía a su pareja charlando con el soltero sobre su relación. "Ni se preocupa de mirarme a la cara", se quejaba la valenciana, que además añadía que "me arreglo o voy desnuda delante de mi novio y le da igual". "Eso que ha dicho es mentira. Cada vez que la veo, me la como a besos y la miro a la cara, a los ojos", replicaba Boix, con cierta frustración, tras lo cual quiso dejar claro que "se piensa que no le digo lo guapa que es todos los días. Para mí, es la más guapa del mundo. No entiendo por qué está siendo así".

"¿Por qué estamos juntos? ¿Qué hace conmigo? Esperaba ver que mi chica me quería", reconocía Boix, a quien Alejandro Nieto apuntó que "te quiere, pero está diciendo sus carencias. Si no, no estaría contigo", con el fin de tratar de tranquilizarlo. El valenciano y sus compañeros pudieron ver entonces cómo Cerdán bailaba muy pegada a Suso, al igual que vieron cómo este la abrazaba, antes de mostrarse muy pegados en la piscina. "Es más por el chaval que por ella", comentó Josué Bernal, ante lo que Boix cuestionó de su novia si "no sabe decir que se aparte", para después apostar por que Cerdán estaría sintiendo algo por el tentador. "No te adelantes, vamos a ver qué pasa", le recomendó Bernal.

¿Entiendes la reacción de Álvaro ante lo que acaba de ver de Rosario?



???? Pobre, claro que lo entiendo

?? No ha visto nada



???? #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/UOqiq2qeyk — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 24, 2021

"Se está riendo de mí"

Los compañeros de Álvaro tratan de consolarlo en 'La isla de las tentaciones'

"¿En la primera hoguera, ya? Se le está yendo la olla", declaró Boix, un tanto alterado, antes de ver también como Cerdán y Suso conversaban en la piscina, donde se abrazaban. El tentador aprovechaba entonces para darle algunos besos en las zonas de la mejilla o el cuello, hasta el punto de que se mostraron con los labios muy cerca, sin llegar a besarse. El valenciano se derrumbaba por completo, razón por la que de inmediato recibió el apoyo y el cariño de todos sus compañeros. "Vine aquí para que ella confíe en mí, no para que se vuelva loca", lamentó el participante.

"No me esperaba de mi novia esto. Este tipo de conversaciones, cómo se cogen, cómo se miran... se está riendo de mí y yo a ella, la amo. Para mí, lo es todo", añadía el participante, quien reconoció ante las cámaras sentirse "muy mal". "Se ha olvidado de mí, ya no sé qué pensar", confesaba el valenciano, con los ojos llenos de lágrimas. Ante el malestar evidente del valenciano, Sandra Barneda les recordó que aún "no habéis activado la luz de la tentación y, por eso, no habéis tenido ninguna señal de lo que ocurre en la otra villa". Por esa razón, los participantes dejaron en manos de Boix la decisión de activar o no la temida alarma, por lo que el valenciano decidió encenderla para poder tener pistas de lo que iba sucediendo en Villa Paraíso.