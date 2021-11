'La isla de las tentaciones 4' celebró su tercer debate con Sandra Barneda la noche del lunes 29 de noviembre, en el que la presentadora contó con l compañía de diversos colaboradores, entre los que se encontraba Belén Esteban. La habitual colaboradora de 'Sálvame' se estrenaba en la cita semanal del reality, donde terminó enfrentándose a Fani Carbajo después de su ataque a Suso Álvarez.

Fani Carbajo y Belén Esteban discuten en el debate de 'La isla de las tentaciones'

Lo colaboradores comentaron la relación entre Álvaro Boix y Rosario Cerdán, de la que Kiko Matamoros opinó que "no eran pareja ni eran nada. No se lo creen ni ellos", a raíz de sus continuas rupturas sus "venganzas" mutuas. "¿Por qué no? Christofer y Fani se han perdonado muchas veces y ha triunfado el amor", planteó entonces Álvarez, conciliador, haciendo saltar a la aludida. "No me compares. Tú también has tenido tus cositas con tu novia Amada y acabas de volver con ella", le reprochó Carbajo. "Yo no te había dicho nada malo. Nos dimos una oportunidad después de cuatro o cinco años y estamos muy bien, igual que tú. No es un ataque", aseguró entonces el colaborador.

Ante la réplica de Carbajo, Esteban decidió intervenir en favor de su compañero, momento en el que recalcó que "me alegro de que estés con Christofer, pero lo tuyo lo hemos visto toda España y yo, de Amanda y de Suso, a día de hoy, no he visto todavía nada", despertando un gran aplauso entre los presentes. "Es como si ahora, por un comentario que tú hagas, te recuerde que has dicho públicamente que tu novio te ha engañado cuando estabas en 'Gran Hermano' y te has acabado casando con él. Yo no voy a hacer ese tipo de comentarios", respondió Carbajo. "¿Tú has visto a mi marido en alguna foto con una tía? Es que yo he visto a tu novio de cornudo en dos tentaciones, así que no te confundas, porque a mi marido nadie lo ha visto", contraatacó Esteban.

"Mis caras representan a todos"

Belén Esteban, sonriente al ver sus memes en 'La isla de las tentaciones'

Antes de protagonizar ese momento de tensión, Barneda fue la encargada de anunciar la llegada de Esteban al debate, para lo cual describió a la colaboradora como una "gran fan del programa y, no solo eso, sino que además llenas Twitter con la de memes que protagonizan". "A mí me encanta, sinceramente, me río muchísimo. Mis caras son algo propio de mí", confesaba Esteban, tras observar algunos de los momentos que había protagonizado en televisión y que se habían convertido en míticos memes entre el público español. "La gente te tiene en cuenta. ¿Qué sería de 'La isla de las tentaciones sin Belén Esteban?", planteó la presentadora. "La verdad es que mis caras, con 'La isla de las tentaciones', representan a todos", coincidió la colaboradora, sonriente.