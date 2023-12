Por Daniel Parra |

Con el final de 'Cuéntame cómo pasó', muchos actores y actrices que han participado en la serie a lo largo de sus más de 22 años se han sumado a los espectadores para despedir a la ficción más longeva de la televisión española. La última temporada se ha centrado en cada uno de los miembros de la familia Alcántara y, para algunos fans, se ha dejado de lado a los personajes secundarios que daban vida al barrio de San Genaro. Esto no es solo una opinión extendida entre los seguidores, sino que, también, algunos intérpretes se han manifestado acerca del poco recuerdo que, para ellos, se ha dedicado a los secundarios.

Antonio Canal, Lluvia Rojo, Rosario Pardo y Pepa Sarsa en 'Cuéntame'

El caso más reciente ha sido el de Rosario Pardo después de que no se hiciera mención a su personaje en la temporada final., ha publicado en Instagram, junto con una foto de ella con Elena Rivera . Pardo ha aparecido en 144 episodios a lo largo de 11 temporadas, mientras que Rojo ha interpretado a Pili en 271 desde el inicio hasta su salida en la 18ª temporada.

No es la única actriz que se ha manifestado. En una reciente entrevista realizada por FormulaTV, Silvia Espigado (Clara en 'Cuéntame') y Carmen Balagué (Casandra) afirmaron que han echado en falta un capítulo dedicado al barrio de San Genaro, con los vecinos de los Alcántara como protagonistas. "Pero no mandamos nosotros, manda quien manda", dijo Balagué. Espigado, por su parte, afirmó que, para ella, "San Genaro es un personaje más", mientras que Balagué secundó la idea de un spin-off con los vecinos de 'Cuéntame'.

Nada de Miguel Alcántara

Uno de los personajes más importantes de 'Cuéntame' ha sido Miguel Alcántara, el hermano de Antonio. La salida del actor que lo interpretaba, Juan Echanove, tuvo su polémica, ya que el intérprete ha afirmado siempre que no se fue "por voluntad propia": "Me han dicho que no tienen suficiente personaje para tan gran actor pero el día que yo he terminado de trabajar no me han dicho ni adiós". En la última temporada de la serie, no hubo ninguna mención a Miguel. Preguntado por esto en una entrevista publicada por FormulaTV, Ricardo Gómez respondió: "Creo que Juan lo merece todo. Y supongo que, si no lo ha habido, pues serán motivos personales".