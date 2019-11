Ross Marquand espera que 'The Walking Dead' no termine como 'Los Serrano'

Aunque los planes de AMC a corto plazo no pasen por concluir 'The Walking Dead', no son pocas las teorías que han tratado de discernir cómo será el final de la popular serie basada en los cómics de Robert Kirkman. Y como no podía ser de otra manera, una de las que más tracción ha ganado con el paso de los años ha sido la que apunta a que todo ha sido una ensoñación de Rick Grimes mientras se encontraba en coma, es decir, que el personaje interpretado por Andrew Lincoln se marcaría un Antonio Resines en 'Los Serrano'.

Andrew Lincoln y Ross Marquand en 'The Walking Dead'

El último en desestimar esa línea de pensamiento ha sido uno de los actuales protagonistas de la ficción postapocalíptica, Ross Marquand, que en una entrevista concedida a Serieously ha respondido a varias cavilaciones de los fans. "Sería lo más triste de la historia. Si mi brazo de metal y lo demás fuera un sueño, sería lo más triste que nos podría pasar. Espero que no sea verdad," afirmaba el actor.

El propio Kirkman se ha encargado de atajar esa teoría previamente, por lo que resulta poco probable que la serie de AMC se acabe enredando tanto como para tener que emplear el recurso de la de Telecinco. Además, en el caso de que estuviera soñando, estaríamos ante la ensoñación más prolífica de la historia del entretenimiento, ya que 'The Walking Dead' ha dado pie a dos spin-offs y una inminente saga de películas ambientadas en su universo.

La última en pie

El intérprete que da vida a Aaron también ha afrontado la teoría que apunta a la inmunidad de Judith: "Esta tiene sentido. Es muy viable, porque los caminantes no estaban interesados en ella por alguna razón." Actualmente, 'The Walking Dead' emite el primer bloque de episodios de su décima temporada, que llegará a su fin el 25 de noviembre con la emisión de "The World Before", con la que tratará de dejar las expectativas altas de cara al regreso tras el parón invernal.