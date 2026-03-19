RTVE aparta a Isabel Durán tras la difusión de un bulo sobre las elecciones

Por Adrián López Carcelén |

La 1 cesa a Isabel Durán como colaboradora. Así lo ha anunciado ella misma a través de una publicación en su cuenta de X: "RTVE me aparta tras publicar la investigación sobre la grieta en la identificación digital en las urnas". La periodista hace referencia a una noticia falsa que se encargó de difundir sobre un posible fraude electoral.

Isabel Durán afirmaba en un artículo de El Debate que era factible falsear la identidad personal para votar a través de la aplicación del Gobierno 'miDNI'. Según la colaboradora de televisión, mediante el uso de la Inteligencia Artificial se podrían realizar fraudes electorales. La supuesta información salió a la luz en los días previos a los comicios de Castilla y León.

Isabel Durán es colaboradora habitual de Trece

De hecho, el 13 de marzo, día del cierre de campaña para dichas elecciones, Isabel Durán difundió un vídeo en el que mostraba cómo se podía falsear la identidad en aplicaciones como 'miDNI' o 'miDGT', dando a entender que una persona podría votar las veces que quisiese. De hecho, la tertuliana confirmaba que nadie comprobaba la veracidad de dichas identidades porque "el ministerio de Marlaska pidió a la Junta Electoral Central que eliminara esa autentificación para identificarse ante las urnas".

RTVE desmiente y despide a Isabel Durán

La información fue desmentida por RTVE a través de Canal 24 horas

. El Canal 24 horas explicaba a la audiencia que para poder votar hay que estar inscrito en el censo electoral, por lo que es la mesa la que se encarga de comprobar que una persona no pueda votar más de una vez. De hecho,. De esta forma, crear identidades falsas no serviría de nada si esa nueva identidad no está inscrita en ningún censo.

Tras el desmentido, RTVE ha decidido prescindir de la colaboradora en 'Directo al grano'. "Matar al mensajero y lanzar a los 'hodiadores' en redes sociales no elimina la grave grieta de seguridad abierta en los procesos electorales en España. No nos callarán", ha publicado la tertuliana en sus redes sociales tras compartir la decisión de la corporación.