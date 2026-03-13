RTVE rescata la marca 'Los desayunos' seis años después, pero a través de una ventana diferente

Por Redacción |

Radiotelevisión Española volverá a utilizar la marca 'Los desayunos' seis años después de la desaparición de 'Los desayunos de TVE', uno de los espacios políticos más reconocibles de la televisión pública. Sin embargo, su regreso no supondrá la recuperación del programa tal y como se conocía en las mañanas de su canal principal. La Corporación relanzará la cabecera con un planteamiento diferente y fuera de la parrilla habitual de La 1.

Pepa Bueno presentó 'Los desayunos de TVE' desde 2004 hasta 2009

Según ha informado EFE, la nueva etapa arrancará el 19 de marzo de 2026 con un encuentro informativo que tendrá como invitada a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La entrevista se celebrará a partir de las 9:30 horas en la Casa de América de Madrid y estará conducida por Pepa Bueno, Juan Ramón Lucas y Mamen Jiménez.

El formato se plantea como una conversación pública sobre asuntos de actualidad política y económica. Los periodistas formularán preguntas a la invitada y, en la parte final, también podrán intervenir los asistentes presentes en el acto. A diferencia de la etapa clásica del espacio de La 1, este nuevo 'Los Desayunos' se celebrará fuera de los estudios de RTVE y con público en la sala.

Nuevo formato

'Los desayunos de TVE' desaparecieron en 2020 con la llegada de 'La hora de La 1'

La cita, además de las redes sociales y el canal de YouTube de la Agencia EFE. La iniciativa forma parte de la colaboración entre ambos medios para impulsar nuevos formatos informativos y encuentros con protagonistas de la actualidad.

El nombre recupera así una cabecera muy vinculada a la historia reciente de TVE. 'Los desayunos de TVE' se emitió entre 1994 y 2020 y fue presentado a lo largo de los años por periodistas como Luis Mariñas, Ana Pastor, María Casado, Xabier Fortes o Pepa Bueno. La periodista del 'Telediario 2' se reencontrará ahora con la marca que condujo entre 2004 y 2009, después de que el formato desapareciera en 2020 con la reorganización de las mañanas de La 1 que dio paso a 'La hora de La 1', el magacín informativo presentado por Silvia Intxaurrondo que ocupa con enorme éxito esa franja desde entonces.