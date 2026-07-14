RTVE pone fecha a la temporada 2 de 'Dog House' y anuncia el estreno de 'Ordena tu vida'

Por Fidel Conejero |

RTVE ya tiene lista buena parte de su oferta de entretenimiento para este verano. La corporación ha anunciado el estreno de la segunda temporada de 'Dog House', que regresará a La 1 el próximo martes 21 de julio, coincidiendo con el Día Mundial del Perro, y ha presentado oficialmente 'Ordena tu vida', el nuevo programa conducido por Inés Hernand, que llegará próximamente a la cadena aunque todavía sin fecha concreta de estreno.

La presentación de ambos formatos ha tenido lugar este martes en Torrespaña, donde RTVE ha defendido su apuesta por un verano marcado por el entretenimiento y el servicio público. Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha asegurado que la corporación afronta la temporada estival con una oferta "muy potente" y con el objetivo de "seguir sumando espectadores" mediante formatos que combinan entretenimiento y utilidad para el público.

Chenoa presenta la temporada 2 de 'Dog House'

Chenoa regresa con nuevas historias de adopción de mascotas

Tras la buena acogida de su primera edición,vuelve a La 1 con una nueva tanda de entregas en las quevolverá a. El programa, producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, mantiene su objetivo de fomentar laa través deen las que tanto los animales como sus futuros dueños se convierten en protagonistas.

Durante la presentación, la cantante y presentadora adelantó que esta segunda temporada ofrecerá situaciones todavía más variadas. "Hay historias más duras que otras, hay otras que son más divertidas, hay un poco de todo, es una montaña rusa de emociones", explicó Chenoa, que también quiso poner en valor el trabajo del voluntariado que participa en el programa.

Entre las novedades de la temporada destacan varias acciones especiales, como una visita a la selección española femenina de fútbol para mostrar los beneficios de convivir con animales, el encuentro entre una persona invidente y su futuro perro guía en colaboración con la ONCE o un mayor protagonismo de las familias de acogida, una figura fundamental dentro del proceso de adopción.

Inés Hernand ayudará a las familias a reorganizar sus hogares

La otra gran apuesta presentada por RTVE es 'Ordena tu vida', el nuevo formato que estará conducido por Inés Hernand. Basado en el exitoso programa británico 'Sort Your Life Out', el espacio propone un reto tan sencillo como transformador: ayudar a distintas familias a reorganizar completamente sus hogares desprendiéndose de, al menos, la mitad de los objetos que acumulan.

Aunque inevitablemente recuerda a la filosofía popularizada por Marie Kondo, el formato va un paso más allá. Cada familia vaciará por completo su vivienda y todas sus pertenencias serán trasladadas a un gran almacén, donde quedarán clasificadas por categorías para que sus propietarios puedan decidir qué conservar, qué donar, qué vender o qué reciclar antes de devolver únicamente lo imprescindible a casa.

Además del componente práctico, 'Ordena tu vida' busca explorar el vínculo emocional que muchas personas mantienen con sus objetos cotidianos. "Debajo de cada objeto del que las familias se desprenden hay un corazoncito que late", destacó María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, durante la presentación del formato.

Para afrontar este proceso, Inés Hernand estará acompañada por tres especialistas: el carpintero creativo José Antonio Peironcely, conocido en redes sociales como Jose Recicleitor; la experta en limpieza Cristina Simón, más conocida como La fregona de Cris; y la organizadora profesional Pilar Quintana, que ayudarán a transformar tanto las viviendas como los hábitos de las familias participantes.