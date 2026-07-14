Muere Ascen López, actriz de 'Muertos SL', a los 69 años

Por Diego López |

La actriz Ascen López, conocida por su papel de Nieves en la serie 'Muertos S.L.', ha fallecido este martes a los 69 años de edad. La triste noticia ha sido anunciada por la Unión de Actores y Actrices así como por AISGE, Sociedad de Gestión de Artistas e Intérpretes.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte de la actriz, que hace justo un mes publicaba en sus redes sociales las imágenes de un viaje a Los Ángeles junto a parte del reparto de la serie, que el próximo 7 de agosto estrena en Netflix su cuarta y última temporada.

La actriz Ascen Lopez, junto a Diego Martín en 'Muertos SL'

Ascen López Ferreras, natural de Ávila, se licenció en arte dramático por la RESAD de Madrid y contaba con una amplia trayectoria en cine y teatro, pero sobre todo en televisión, donde se fraguó una carrera como invitada de lujo.

Debutó en la serie 'Esencia de poder' en 2001 y, desde entonces, fue dejando su sello en múltiples ficciones nacionales, desde 'Paco y Veva' a 'Cuéntame cómo pasó' pasando por 'Águila Roja', 'Velvet' o 'Sin tetas no hay paraíso'.

Es en los últimos años cuando su carrera da un salto y comienza a tener papeles más relevantes, incluso protagonistas. Participa en la serie de Movistar Plus 'El Inmortal' o en 'Machos Alfa', donde interpreta a Marga, la madre de Luis.

Sin embargo, es en 'Muertos S.L.' donde consigue su papel más relevante como la dueña de la funeraria Torregrosa, Nieves Torralba. Con la inocencia típica de su edad, doña Nieves es la nota de cordura en el equipo de Torregrosa, pese a su insistencia en darle a Chemi puestos de responsabilidad.